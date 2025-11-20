Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Bộ Xây dựng yêu cầu kéo dài thời gian tiếp nhận mua nhà xã hội nếu người nộp đông

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị phương án dự phòng khi lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng đáp ứng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian tiếp nhận và thông báo rộng rãi để đảm bảo mọi người đăng ký đều được tiếp nhận.

Trong văn bản vừa gửi UBND các địa phương để chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đánh giá, thời gian qua, nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tăng mạnh. Người dân đặc biệt quan tâm tới các dự án được mở bán, công bố tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, tại một số dự án, đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng; người dân xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất.

Theo Bộ Xây dựng, thực trạng trên tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây mất an ninh trật tự; phát sinh môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, hiệu quả chính sách nhà ở xã hội.

“Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi để các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền “lo hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao”... không đúng quy định, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

image.jpg
Người dân xếp hàng xuyên đêm nhà ở xã hội tại Đông Anh (ảnh: Thanh Hiếu).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan phải công khai thông tin dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, bao gồm số lượng căn hộ, giá bán, thuê mua, thời gian - địa điểm tiếp nhận. Việc công khai phải được đăng đồng thời trên cổng thông tin của Sở, UBND cấp xã và ít nhất một cơ quan báo chí địa phương.

Bộ cũng yêu cầu hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, xác nhận thu nhập - điều kiện nhà ở đúng quy định, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần.

Công an địa phương phải phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Danh sách người được mua nhà ở xã hội phải được cập nhật công khai sau khi ký hợp đồng. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị công bố công khai để cảnh báo người dân.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Đặc biệt, xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ, chia theo khung giờ, theo ngày hoặc theo khu vực dân cư tránh tập trung tại một thời điểm.

Các doanh nghiệp phải chuẩn bị phương án dự phòng khi lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng đáp ứng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian tiếp nhận và thông báo rộng rãi để đảm bảo mọi người đăng ký đều được tiếp nhận.

Bộ khuyến khích ứng dụng công nghệ: nộp hồ sơ online, xếp hàng điện tử, phát số trực tuyến... nhằm giảm tình trạng tập trung đông người tại điểm tiếp nhận.

Người dân được Bộ Xây dựng khuyến cáo chỉ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không giao dịch qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc để đảm bảo chính sách nhà ở xã hội được thực hiện đúng mục tiêu.

Trước đó, tại dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội), hàng trăm người đã tập trung tại khu vực chủ đầu tư bố trí, chờ xuyên đêm để sáng 17/11 nộp hồ sơ.

Ngọc Mai
#nhà ở xã hội #tiếp nhận hồ sơ #Chính sách nhà ở #bất động sản #bộ xây dựng #đầu tư #phòng chống tiêu cực

Xem thêm

Cùng chuyên mục