Bộ Xây dựng yêu cầu kéo dài thời gian tiếp nhận mua nhà xã hội nếu người nộp đông

TPO - Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị phương án dự phòng khi lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng đáp ứng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian tiếp nhận và thông báo rộng rãi để đảm bảo mọi người đăng ký đều được tiếp nhận.

Trong văn bản vừa gửi UBND các địa phương để chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đánh giá, thời gian qua, nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tăng mạnh. Người dân đặc biệt quan tâm tới các dự án được mở bán, công bố tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, tại một số dự án, đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng; người dân xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất.

Theo Bộ Xây dựng, thực trạng trên tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây mất an ninh trật tự; phát sinh môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, hiệu quả chính sách nhà ở xã hội.

“Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi để các loại “cò mồi”, môi giới nhận tiền “lo hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao”... không đúng quy định, làm méo mó chính sách, ảnh hưởng lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Người dân xếp hàng xuyên đêm nhà ở xã hội tại Đông Anh (ảnh: Thanh Hiếu).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan phải công khai thông tin dự án ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ, bao gồm số lượng căn hộ, giá bán, thuê mua, thời gian - địa điểm tiếp nhận. Việc công khai phải được đăng đồng thời trên cổng thông tin của Sở, UBND cấp xã và ít nhất một cơ quan báo chí địa phương.

Bộ cũng yêu cầu hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, xác nhận thu nhập - điều kiện nhà ở đúng quy định, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần.

Công an địa phương phải phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Danh sách người được mua nhà ở xã hội phải được cập nhật công khai sau khi ký hợp đồng. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị công bố công khai để cảnh báo người dân.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Đặc biệt, xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ, chia theo khung giờ, theo ngày hoặc theo khu vực dân cư tránh tập trung tại một thời điểm.

Các doanh nghiệp phải chuẩn bị phương án dự phòng khi lượng người nộp hồ sơ vượt khả năng đáp ứng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải kéo dài thời gian tiếp nhận và thông báo rộng rãi để đảm bảo mọi người đăng ký đều được tiếp nhận.

Bộ khuyến khích ứng dụng công nghệ: nộp hồ sơ online, xếp hàng điện tử, phát số trực tuyến... nhằm giảm tình trạng tập trung đông người tại điểm tiếp nhận.

Người dân được Bộ Xây dựng khuyến cáo chỉ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không giao dịch qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc để đảm bảo chính sách nhà ở xã hội được thực hiện đúng mục tiêu.

Trước đó, tại dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội), hàng trăm người đã tập trung tại khu vực chủ đầu tư bố trí, chờ xuyên đêm để sáng 17/11 nộp hồ sơ.