Bộ Văn hóa xác minh thông tin nhà tổ chức đêm nhạc BlackPink ở Hà Nội ủng hộ đường lưỡi bò

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Bộ VHTTDL chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin đơn vị tổ chức đêm nhạc của BlackPink ủng hộ "đường lưỡi bò". Trước đó, thông tin về số lượng ca khúc mà BlackPink sẽ biểu diễn tại Việt Nam cũng gây xôn xao dư luận.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông cho biết Bộ VHTTDL đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh thông tin ban tổ chức đêm nhạc của BlackPink ủng hộ "đường lưỡi bò". Lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nghi vấn nêu trên.

Tối 4/7, thông tin về việc công ty tổ chức concert BlackPink ủng hộ "đường lưỡi bò" gây xôn xao mạng xã hội. IMe Entertainment Group Asia là đơn vị chuyên tổ chức đêm nhạc với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Australia. Đơn vị này từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ Kpop cũng như quốc tế.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép hai đêm diễn của BlackPink - chưa lên tiếng về nghi vấn Công ty TNHH Âm nhạc IME ủng hộ "đường lưỡi bò".

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định Cục tiếp tục tìm hiểu thông tin và "chưa hề có văn bản gửi Sở VHTT Hà Nội" giống như một số thông tin lan truyền trước đó. Sở VHTT Hà Nội là đơn vị cấp phép sẽ chịu trách nhiệm liên quan.

Trước đó, ngày 30/6, Sở VHTT Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận 4 cô gái nhà YG sẽ biểu diễn 13 bài hát tại Việt Nam gồm: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ, bởi các đêm diễn trước đó ở Thái hay Malaysia, nhóm đều trình diễn hơn 20 ca khúc. Bên cạnh đó, giá vé khá cao với mức xấp xỉ 10 triệu đồng cho hạng cao nhất cũng khiến khán giả lo ngại.

Sáng 5/7, một quản lý của YG Entertainment, công ty chủ quản của BlackPink lại khẳng định danh sách cố định 13 bài hát cho buổi biểu diễn tại Hà Nội là không đúng sự thật. "Chúng tôi tiếp tục tổ chức các tiết mục tương tự những chuyến lưu diễn trước đó”, nhân viên YG trả lời một tờ báo Hàn Quốc.