Danh sách BlackPink diễn 13 bài tại Hà Nội là không đúng sự thật

TPO - Công ty chủ quản BlackPink khẳng định danh sách ca khúc trình diễn của BlackPink không như tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Phía ban tổ chức đêm nhạc cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Sáng 5/7, một quản lý của YG Entertainment, công ty chủ quản của BlackPink, trả lời với Ilgan Sports về tin BlackPink chỉ diễn 13 ca khúc trong concert Born Pink tại Việt Nam.

“Danh sách cố định cho buổi biểu diễn tại Hà Nội đang được lan truyền là không đúng sự thật. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các tiết mục tương tự những chuyến lưu diễn trước đó” – YG khẳng định.

Trước đó, danh sách bài hát trong đêm nhạc Born Pink tại Mỹ Đình do ban tổ chức trình Sở VHTT Hà Nội phê duyệt gồm 13 bài, gồm DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don’t know what to do, Forever young, Kiss and make up và Ice cream.

Thông tin này ngay lập tức tạo tranh cãi bởi các ca khúc solo của bốn thành viên không xuất hiện, thời lượng biểu diễn quá ít nếu chỉ hát 13 bài. Bên cạnh đó giá vé tại Việt Nam cao so với mặt bằng chung, sơ đồ sân khấu không không hợp lý và ít quyền lợi đối với hạng vé VIP khiến người hâm mộ bất bình.

Giá vé xem đêm nhạc BlackPink tại Việt Nam cao nhất là 9,8 triệu đồng, thấp nhất 1,2 triệu đồng. Khu VIP không có soundcheck (tổng duyệt), thay vào đó người hâm mộ lựa chọn vị trí này hưởng quyền lợi: 8 ảnh photocard độc quyền, bộ quà tặng riêng đặc biệt, ưu tiên vào sân sớm. BlackPink dự kiến ​​gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam với tổng cộng hai buổi biểu diễn vào ngày 29 và 30/7. Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, có sức chứa hơn 40.000 người. Dự kiến mỗi đêm, BTC phát ra 26.000 vé.

Phía BTC concert BlackPink tại Việt Nam cũng lên tiếng khẳng định danh sách diễn sẽ không dừng ở con số 13 và mong khán giả chờ đợi thông tin cập nhật trong thời gian tới. “Sự kiện đã được Sở Văn hóa cấp giấy phép biểu diễn và ban tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, kế hoạch tổ chức chi tiết nhất để mang đến cho khán giả một sự kiện tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam" – BTC cho biết.