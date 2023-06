T.O.P (Big Bang) đóng 'Squid Game' mùa 2

TPO - ''Squid Game'' công bố dàn diễn viên mới tham gia mùa 2, nhiều ca sĩ thần tượng tham dự, bên cạnh những cái tên đình đám từ mùa 1. Các diễn viên đã tham gia buổi đọc kịch bản và chuẩn bị bấm máy.

Ngày 29/6, loạt phim kinh dị ăn khách của Hàn Quốc Squid Game công bố dàn diễn viên mới tham gia mùa 2 gồm nữ thần tượng Jo Yu Ri , Won Ji An, Roh Jae Won, Won Ji An, Kang Ae Sim, Lee Jin Wook, Lee David, T.O.P (cựu thành viên Big Bang). Đây là lần đầu T.O.P trở lại màn ảnh kể từ bộ phim Out of Control năm 2017.

Trước đó, Netflix xác nhận Park Gyu Young được chọn vào vai nữ chính. Các diễn viên Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, Lee Jung Jae và Lee Byung Hun đều đã được xác nhận sẽ tham gia mùa 2. Bên cạnh đó là sự hiện diện của những cái tên đình đám của mùa 1 như Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo.

Theo Netflix, toàn bộ dàn diễn viên đã tham gia buổi đọc kịch bản hôm 23/6 để chuẩn bị cho quá trình quay phim chính, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào mùa hè này.

Về nội dung chính của phần 2, diễn viên Lee Jung Jae - người đóng vai chính Seong Gi Hun trong mùa 1 cho biết cốt truyện xoay quanh chủ đề báo thù của Gi Hun với Hwang In Ho (Lee Byung Hun thủ vai) – kẻ chỉ huy và điều phối các trò chơi trong phần đầu. Đây là hai nhân vật trung tâm trong mùa 2 Squid Game. Phần tiếp theo hé lộ bí mật mà In Ho che giấu sau khi tự tay hạ sát em trai mình.

Phần 2 được nhà sản xuất kỳ vọng tiếp tục làm nên chuyện lớn, phản ứng của khán giả khá tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi.

“Năng lực của nam chính ăn may, nếu ngoài đời bị thủ tiêu rồi, khả năng báo thù rất khó”, “Phần 2 mà nhà sản xuất vẫn nghĩ ra được. Nếu theo hướng hành động trả thù thì bình thường quá. Nếu phát triển tiếp với trò chơi mới, diễn biến thêm thắt sẽ hơi khó để truyền đạt”… cư dân mạng bình luận.

Squid Game mùa 2 dự kiến có 9 tập. Theo J.Stars, nam chính Lee Jung Jae được trả một tỷ won (gần 715.000 USD) cho mỗi tập phim. Trước thông tin này, nhà sản xuất từ chối bình luận.

Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2024.