Sở Văn hóa duyệt danh mục biểu diễn của BlackPink ở sân Mỹ Đình

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa xác nhận với Tiền Phong rằng Sở VHTT Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội. Bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết văn bản được ký ngày 3/7.

Văn bản của Sở VHTT Hà Nội nêu rõ nội dung chấp thuận việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME. Chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 (BlackPink World Tour 2023). Thời gian tổ chức vào ngày 29 và 30/7, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các cô gái BlackPink sẽ trình diễn 13 ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don’t know what to do; Forever young, Kiss and make up, Ice cream. Đây cũng là những bài hát được trình diễn tại các quốc gia Thái Lan, Malaysia... trong khuôn khổ chuyến lưu diễn của nhóm.

Chiều 30/6, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết qua bộ phận một cửa, Sở VHTT Hà Nội nhận hồ sơ xin cấp phép của ban nhạc Hàn Quốc BlackPink biểu diễn tại Hà Nội.

“Đơn vị cũng cam kết các điều kiện PCCC, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn… mọi điều kiện để tổ chức đã sẵn sàng”, Phó Giám đốc Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết. Sở VHTT Hà Nội chủ động gửi văn bản đến UBND quận Nam Từ Liêm đề nghị đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian 2 ngày sự kiện diễn ra (29 và 30/7).

Trước khi đến Hà Nội, BlackPink thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2022. Concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Concert Born Pink ở Hà Nội chính thức mở bán vé vào ngày 7/7.