'Bỏ túi' chọn ghế thiết bị an toàn cho con: Lời khuyên từ chuyên gia Cục CSGT

Quy định trang bị thiết bị an toàn cho trẻ khi đi ô tô sắp có hiệu lực, nhưng chọn loại nào mới thực sự an toàn? Đại diện Cục CSGT đã có những chia sẻ thiết thực đến với các phụ huynh trong việc lựa chọn thiết bị an toàn cho trẻ

Đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định an toàn

Yếu tố đầu tiên và kiên quyết nhất, theo Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương (Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT, Bộ Công an), nhấn mạnh khi ba mẹ lựa chọn các sản phẩm hay thiết bị an toàn thì các sản phẩm đó, các thiết bị an toàn đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà nước quy định.

Hiện tại ở Việt Nam, đã có quy chuẩn về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô, đó là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024. Quy chuẩn cũng có sự tham khảo của các quy chuẩn quốc tế.

Ưu tiên thiết kế công thái học

Không phải chiếc ghế nào cũng giống nhau. Chia sẻ trên VTV3, Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh về tiêu chí thiết kế khi chọn mua thiết bị.

Trung tá nhấn mạnh: "Cần lựa chọn các thiết kế công thái học để nâng đỡ hệ xương cho con. Làm sao cho trẻ nhỏ luôn ở trong tư thế ngả đầu ra phía sau, tránh việc con gập đầu về phía trước". Đây là tiêu chí kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và cột sống của trẻ khi đi đường dài hoặc khi xe phanh gấp.

