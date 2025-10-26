Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen 51 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

TPO - Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 39 (năm 2009) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội, 17 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng), sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân đã phát triển toàn diện, lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị cho bộ đội và nhân dân, thể hiện sâu sắc nghĩa cử nhân văn, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025. Ảnh: Nguyễn Minh

Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp, gắn bó chặt chẽ với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Toàn quân đã tổ chức 1.520 đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 528 nghìn đơn vị máu, với tổng lượng máu ước đạt 144 triệu ml, thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Trong đó, lực lượng học viên các học viện, nhà trường và hạ sĩ quan, binh sĩ chiếm hơn 70% lượng máu hiến; nhiều đơn vị đã xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, gắn với hoạt động chính trị, văn hóa, đoàn thể.

Toàn quân đã tổ chức hơn 1.550 buổi tuyên truyền, phát hành trên 170 nghìn ấn phẩm truyền thông, giúp hơn 560 nghìn lượt người được tiếp cận, tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 từ năm 2009 đến nay.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được áp dụng như thành lập “Câu lạc bộ nhóm máu hiếm”, quản lý danh sách người hiến máu dự bị, ứng dụng mạng xã hội, bản tin nội bộ, video clip, pano, áp phích để lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (2020 - 2022), khi nguồn máu quốc gia khan hiếm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tại các bệnh viện Quân đội đã trực tiếp hiến máu cứu người, trở thành “ngân hàng máu sống”, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng ở các địa bàn phía Nam.

Cùng với phong trào vận động hiến máu, các bệnh viện Quân đội đã chủ động đầu tư, nâng cấp năng lực chuyên môn kỹ thuật ngành huyết học - truyền máu, bảo đảm đầy đủ quy trình khám tuyển, lấy, xét nghiệm, điều chế, bảo quản và sử dụng máu an toàn, hiệu quả…

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong suốt 15 năm qua trong thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện.

Trước yêu cầu mới của công tác quân y và nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe bộ đội, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều phối máu; quan tâm, tăng cường đầu tư nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế hiện đại, tạo bước phát triển rõ rệt của chuyên ngành huyết học - truyền máu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cùng ngành quân y tiến lên hiện đại.

Nhấn mạnh một số hạn chế, bất cập trong thực hiện Chỉ thị số 39, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 39, bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.