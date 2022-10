Bộ trưởng Nội vụ: Công chức, viên chức thôi việc là tình trạng chung của nhiều nước

TPO - Ngày 27/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 484 ca COVID-19, giảm 342 trường hợp so với hôm qua. Đáng chú ý, ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Kạn. Đây là ngày ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong tuần. Hiện còn 64 bệnh nhân nặng đang điều trị.

TPO - Sáng 30/10, Công an TPHCM sẽ chủ trì diễn tập xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, kết hợp diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Địa điểm diễn tập tại khu tái định cư địa chỉ 26 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức (dự án của Tập đoàn Novaland).