Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Sẽ có quy định ngăn trục lợi từ sản phẩm báo chí

TPO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) "không có cụm từ nào về kinh tế báo chí", nhưng sắp tới sẽ có nghị định hướng dẫn để "tư nhân không được lợi dụng sản phẩm báo chí làm giàu, trục lợi, trong khi cơ quan báo chí sản xuất ra lại không được thụ hưởng".

Chiều 24/11, phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong phiên thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, định hướng xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi) phải bám sát được 3 yêu cầu.

Đầu tiên, phải thể chế hoá được quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách kịp thời, đồng bộ.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Như Ý.



Thứ hai là phải đảm bảo cho nền báo chí cách mạng Việt Nam có bề dày truyền thống trên 100 năm tiếp tục phát triển, đảm bảo tính nhân văn, tính hiện đại và chuyên nghiệp.

Thứ ba là phải tập trung gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn, những bất cập.

Liên quan đến các ý kiến của đại biểu về việc hình thành các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, theo ông Hùng, theo quy định hiện nay, có 6 cơ quan báo chí chủ lực.



"Việc các đại biểu nêu ý kiến làm sao để các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ bàn với các cơ quan có liên quan sớm tổng kết quy hoạch, xây dựng chiến lược về phát triển báo chí, báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa vào trong nghị định, giải quyết bài toán này một cách căn cơ", ông Hùng nói.



Đối với những vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ông Hùng nêu rõ, đây là công cụ để hỗ trợ quá trình làm báo. Theo ông, sản phẩm báo chí, dù do con người hay trí tuệ nhân tạo tạo ra, khi được đăng phát thì người đứng đầu cơ quan báo chí và tác giả sản phẩm đó phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

Về vấn đề kinh tế báo chí, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) "không có cụm từ nào về kinh tế báo chí", nhưng sắp tới sẽ có nghị định hướng dẫn quy định để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan... để "tư nhân không được lợi dụng sản phẩm báo chí để làm giàu và trục lợi, trong lúc cơ quan báo chí là đơn vị sản xuất lại không được thụ hưởng".