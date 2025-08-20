Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Hà Nội gắn biển tên hai phố mới

Sáng 20/8, UBND phường Đại Mỗ (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong.

Dự buổi lễ có Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; đại diện gia đình ông Lê Giản và ông Bạch Thành Phong...

Việc đặt tên hai tuyến phố mới Lê Giản và Bạch Thành Phong được thực hiện theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội và Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 20/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội cùng về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, các đại biểu dự lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Bạch Thành Phong. Ảnh: Viết Thành



Tên phố Bạch Thành Phong được đặt cho đoạn từ ngã tư giao Đại lộ Thăng Long - đối diện đường Lê Quang Đạo, đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản. Tuyến phố dài 1.906m; rộng 40m (mặt đường mỗi bên 11,25m, vỉa hè mỗi bên 7,25m, dải phân cách 3m, đoạn đầu giao đại lộ Thăng Long có đảo giao thông 100m).

Ông Bạch Thành Phong (1916-2016) là lão thành cách mạng hoạt động từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông tên thật là Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, quê xã Văn La, nay là địa bàn các phường Hà Đông và Dương Nội. Ông sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Tháng 1/1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử giữ nhiều trọng trách lớn, như: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (1941-1942), Bí thư Thành ủy Hà Nội (cuối năm 1942). Sau đó, ông Bạch Thành Phong được giao phụ trách Đội Công tác của Trung ương, tuyên truyền và giác ngộ cách mạng, chủ động xây dựng cơ sở cho Trung ương hình thành An Toàn Khu (ATK) dọc theo sông Hồng, nối liền với chiến khu Việt Bắc, Tây Bắc.

Tháng 10/1946, ông Bạch Thành Phong gia nhập Quân đội, trực tiếp làm Chính ủy Tiểu đoàn 101 (tiền thân của Trung đoàn Thủ đô), bảo vệ Bắc Bộ phủ, rồi bảo vệ Thủ đô những ngày đầu kháng chiến. Ông là một trong 2 người được tuyên dương và ngồi ghế danh dự tại Hội nghị miền Bắc Đông Dương năm 1948. Sau đó, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (lần 2), Giám đốc Sở Thuế Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn Bộ Tài chính, Thường vụ Khu ủy III, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, Vụ trưởng, Ủy viên Đảng đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kiêm Hiệu trưởng Trường cán bộ Kiểm sát Trung ương...

Với những cống hiến xuất sắc, ông Bạch Thành Phong được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, các đại biểu dự lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản.

﻿ Ảnh: Viết Thành



Tên phố Lê Giản được đặt cho đoạn từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong tại khu Biệt thự liền kề Luis City, đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện (hết địa phận phường Đại Mỗ, giáp địa phận phường Dương Nội). Tuyến phố dài 1.060m, rộng 40m (mặt đường mỗi bên 11,25, vỉa hè mỗi bên 7,25m, dải phân cách 3m).

Ông Lê Giản (1911-2003) tên thật là Tô Gĩ, quê ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình hoạt động cách mạng, ông lấy tên là Lê Giản. Ông là người đứng đầu ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1952, tương đương với Bộ trưởng Bộ Công an ngày nay.

Theo tài liệu của dòng họ Tô, ông Lê Giản và các nhà cách mạng Tô Chấn, Tô Hiệu, Tô Quang Đầu là anh em họ, là hậu duệ 4 đời của Đốc học Nam Định Tô Ngọc Nữu.

Năm 1929, ông Lê Giản được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Quá trình hoạt động, ông từng bị bắt và bị lưu đày ở Madagascar năm 1941. Sau khi được tự do, ông quay về hoạt động và được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng căn cứ địa ở Việt Bắc đến năm 1945. Ông Lê Giản là người được Bác Hồ giao nhiệm vụ xây dựng sân bay Lũng Cò.

Sau Cách mạng tháng Tám, ông Lê Giản được điều động về Hà Nội và cử giữ chức Phó Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc bộ. Năm 1946, các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng hợp thành Việt Nam Công an vụ, ông giữ chức Phó Giám đốc. Tháng 6/1946, Bác Hồ ký Sắc lệnh 100, cử ông làm Giám đốc Công an vụ (sau là Nha Công an Trung ương).

Trên cương vị đứng đầu ngành Công an, ông đã hoạt động tích cực để bảo vệ chính quyền. Khi toàn quốc kháng chiến, ông được giao tổ chức ATK Định Hóa, bảo vệ các cơ quan trung ương. Năm 1960, ông làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.