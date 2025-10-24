Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500 m2 đất để mở rộng Quảng trường Thùy Vân

An Nhiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 24/10, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM cùng Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao, tiếp nhận đất và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hai khu đất số 89 Lê Lợi và 165A Thùy Vân để làm dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

z7151792284435-9056c34896f6a4f3c3072af9c277ae51.jpg
Đại diện Binh đoàn 18 bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 165A Thùy Vân để làm dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân (Bãi Sau) đến đại diện UBND phường Vũng Tàu.

Theo đó, trước thời điểm sáp nhập tỉnh tháng 7/2025, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (biển Bãi Sau).

Trong số các dự án thành phần, có dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân. Giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng công trình điểm nhấn của quảng trường với biểu tượng Tháp Tam Thắng.

Giai đoạn 2 mở rộng Quảng trường Thùy Vân với một số hạng mục khác như bãi đậu xe, cửa hàng trưng bày, quầy lưu niệm, một phần dành cho hội chợ, triển lãm…

Để triển khai giai đoạn 2, cần phải thu hồi đất thuộc 2 khu đất số 165 và 165A Thùy Vân do các đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý. Vị trí 2 khu đất này ở đối diện tháp Tam Thắng có diện tích hơn 7.500 m2. Dự kiến đến cuối năm nay, quảng trường Thùy Vân sẽ hoàn thành, tạo không gian công cộng hiện đại và phục vụ các sự kiện lớn, đồng thời góp phần hoàn thiện tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

z7151792303108-2544eddfb3bf3c1cf462c6d71da39c6a.jpg
Phối cảnh quảng trường Thùy Vân sau khi hoàn tất giai đoạn 2.

Khi thu hồi đất tại đây, chính quyền địa phương cũng sẽ bàn giao khu đất mới cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Về pháp lý thu hồi đất, chuyển giao đất vị trí mới đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Bộ Quốc phòng đã có văn bản triển khai. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây cũng đã thực hiện đúng quy định.

Sau khi sáp nhập tỉnh các thủ tục về thu hồi đất, bàn giao đất mới vẫn được triển khai thực hiện chuyển tiếp.

Tại buổi lễ, phường Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất số 89 Lê Lợi, phường Vũng Tàu cho phía Binh đoàn 18. Khu đất được giao lại cho Binh đoàn 18 có diện tích 6.000 m2, trước đây là trụ sở cũ của Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

An Nhiên
#Bàn giao đất dự án Quảng trường Thùy Vân #Dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân #Thu hồi đất Bộ Quốc phòng #Chuyển giao đất khu 89 Lê Lợi #Phối hợp UBND và Bộ Quốc phòng #Pháp lý thu hồi và bàn giao đất #Phát triển hạ tầng khu vực Bãi Sau #Liên kết TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục