Bộ quản lý 'đa ngành, tinh gọn', không tổ chức phòng trong vụ

TPO - Việc tổ chức bộ máy của bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp, theo nghị định mới ban hành.

Vụ không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản

Ngày 20/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 303/2025, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo quy định, bộ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Bộ trưởng); Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của bộ.

Việc tổ chức bộ máy của bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, việc xác định số lượng cấp phó phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức của bộ gồm: Vụ và tương đương (vụ); Văn phòng (nếu có); Thanh tra (nếu có); Cục và tương đương (cục); Đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, cấp vụ là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp hoặc chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của bộ.

Vụ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản. Vụ trưởng được ký thừa lệnh bộ trưởng các văn bản hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ.

Không tổ chức phòng trong vụ

Cũng theo quy định, cục là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với ngành, lĩnh vực.

Trong đó, cục loại 1 là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực được quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, không phân cấp cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Cục loại 2 là tổ chức thuộc bộ, thực hiện chức năng tham mưu và giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về ngành, lĩnh vực theo phân cấp của Bộ trưởng.

Trường hợp bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật lớn có tính hệ thống đặt ở nhiều địa phương thì được thành lập cục thuộc bộ để thực hiện chức năng quản trị nội bộ, nghị định nêu rõ.

Cơ cấu tổ chức của cục gồm: Ban (đối với cục loại 1) hoặc phòng (đối với cục loại 2); Văn phòng (nếu có); Thanh tra (nếu có); Chi cục và tương đương (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Điểm đáng lưu ý khác, Nghị định quy định không tổ chức phòng trong vụ. Trường hợp đặc biệt, đối với vụ thuộc bộ mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc vụ có số biên chế công chức lớn (từ 45 biên chế công chức trở lên) thì có thể xem xét thành lập phòng.

Nghị định quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục loại 2, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ được bố trí bình quân không quá 3 người trên một đơn vị...

Nghị định số 303/2025 có hiệu lực từ ngày 20/11/2025.