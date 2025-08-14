Bộ Ngoại giao trả lời thông tin ba người Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản trong vụ thu 1 tấn cần sa

TPO - Báo Nhật Bản đưa tin cơ quan chức năng Nhật Bản vừa thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô và đã bắt giữ ba công dân Việt Nam liên quan. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với cơ quan nước sở tại để xác minh thông tin.

Lượng cần sa mà cơ quan chức năng Nhật Bản thu giữ. Ảnh: NHK

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (14/8), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc này.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với cơ quan nước sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định quan điểm của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý. Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác trên các kênh song phương và đa phương để phòng, chống tội pháp nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng.

Theo NHK, đây là vụ thu giữ ma túy bất hợp pháp lớn nhất ở Nhật Bản.

Ba công dân Việt Nam bị bắt với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy. Cơ quan kiểm soát ma túy đang điều tra theo hướng có một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế.

Lần theo dấu vết, các nhà điều tra xác định đích đến của lượng cần sa khô đóng trong 200 thùng carton này là một công ty ở TP. Osaka, miền Tây Nhật Bản.

Lượng cần sa bị thu lần này nhiều hơn gấp đôi tổng số 452 kg cần sa khô mà cơ quan chức năng Nhật Bản tịch thu trong cả năm 2024.