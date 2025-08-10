Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo sau vụ hai người Việt tử vong ở Hy Lạp

Bình Giang
TPO - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đảo Milos của Hy Lạp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cho biết đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cảnh sát biển Hy Lạp cho biết, 2 người thiệt mạng là du khách trên tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và người đàn ông có vẻ đã cố gắng cứu người phụ nữ nhưng bất thành. Sự việc xảy ra giữa lúc gió giật mạnh và cháy rừng, trong khi dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng nghìn du khách.

Bình Giang
#Hy lạp #Người Việt #Du khách Việt #Du lịch Hy Lạp #Bảo hộ công dân #hai người Việt tử vong ở Hy Lạp

