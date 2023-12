Bộ Công an khuyến cáo về việc sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán

TP - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, tình hình tội phạm liên quan đến pháo ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là việc chế tạo, sản xuất, và sử dụng pháo trái phép. Bộ Công an cảnh báo, các hành vi nêu trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe và an ninh trật tự.

Theo Bộ Công an, chỉ riêng năm 2023, việc mua bán và vận chuyển pháo trái phép đã gây nên nhiều vấn đề đáng lo ngại trên khắp cả nước, với 2.354 vụ phát hiện, hơn 3.000 đối tượng bắt giữ, và thu giữ hơn 40.000 kg pháo.

Mới đây, ngày 7/12, một vụ nổ do chế tạo pháo trái phép tại tỉnh Ninh Bình đã khiến 2 phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Văn Linh (SN 1996) để điều tra. Linh đã thuê ngôi nhà và 2 người phụ nữ để thực hiện các công đoạn chế tạo pháo trái phép. Thông tin khai nhận cho thấy Linh đã mua vật liệu trên mạng xã hội để chế tạo pháo với mục đích bán kiếm lời, nhưng sự cố đã xảy ra, khiến hai người tử vong và một trẻ em bị thương.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về nguy cơ thương vong do việc chế tạo pháo trái phép mang lại. Để đảm bảo an ninh, trật tự và sự yên bình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Bộ Công an cảnh báo và khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng pháo theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 137/2020, người dân cần phân biệt loại pháo được phép sử dụng và loại pháo bị nghiêm cấm. Pháo nổ và pháo hoa nổ thuộc loại bị nghiêm cấm, trong khi pháo hoa là loại được phép sử dụng, không gây tiếng nổ. Các loại pháo nghiêm cấm không được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt (trừ trường hợp của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép theo quy định).

Người dân cần tuân thủ quy định của Nghị định số 137/2020 về quản lý và sử dụng pháo. Phân biệt rõ loại pháo nào được phép sử dụng và loại nào bị nghiêm cấm. Đối với pháo hoa được phép sử dụng, nên mua từ các cửa hàng có đủ giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tránh mua pháo từ nguồn không rõ, tránh rủi ro về chất lượng và an toàn. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm quy định về an toàn pháo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Những biện pháp trên nhằm đảm bảo một môi trường an toàn, bình yên khi chúng ta đón chào năm mới. Việc chấp hành quy định pháp luật và tăng cường nhận thức cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ thương vong do chế tạo và sử dụng pháo trái phép.