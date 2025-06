Bộ Công an đề xuất bỏ giới hạn 48 giờ lái xe mỗi tuần

TPO - Ngày 10/6, Bộ Công an cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến công tác quản lý hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, có nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Một trong những điểm thay đổi quan trọng là đề xuất bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe ô tô không quá 48 giờ mỗi tuần, được quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật hiện hành. Thay vào đó, Bộ Công an đề xuất điều chỉnh theo hướng: thời gian làm việc trong tuần của tài xế sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động, bảo đảm linh hoạt và phù hợp hơn với đặc thù hoạt động của ngành vận tải. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên quy định giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ trong một ngày và không lái xe liên tục quá 4 giờ để đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe cho người điều khiển phương tiện. Theo cơ quan soạn thảo, kiến nghị điều chỉnh này xuất phát từ thực tiễn hoạt động của ngành vận tải và ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Việc áp dụng quy định cứng nhắc 48 giờ/tuần đã gây khó khăn trong việc bố trí lịch làm việc, điều hành phương tiện, nhất là đối với các tuyến đường dài, vận tải xuyên đêm hoặc theo mùa vụ cao điểm. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 35 của Luật hiện hành, theo hướng bổ sung quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và ghi hình tài xế đối với xe kinh doanh vận tải và xe vận tải nội bộ. Cụ thể, thiết bị ghi hình sẽ giúp cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hành vi của tài xế, bao gồm: việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong khi lái xe; không thắt dây an toàn; chở quá số người quy định; hoặc có những hành vi nguy hiểm như buông hai tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển phương tiện… Không chỉ vậy, thiết bị còn hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội xảy ra trên xe, chẳng hạn như mâu thuẫn giữa tài xế và hành khách, hoặc hành vi phạm tội trong quá trình vận chuyển. Việc giám sát hành trình bằng thiết bị cũng là một giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa và xử lý vi phạm. Những đề xuất nêu trên được đánh giá là phù hợp với xu hướng quản lý hiện đại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vận tải, nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông và quản lý chặt chẽ phương tiện kinh doanh trên đường. Dự kiến, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025 theo thủ tục rút gọn. Minh Đức