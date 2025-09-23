Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

BLV Tạ Biên Cương lần đầu xuất hiện sau khi rời VTV

Trần Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chia sẻ trong sự kiện Ngày hội bóng đá Nhật bản đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ góc nhìn riêng về bóng đá Nhật Bản.

Chiều 20/9, giao lưu với các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cùng cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Huyền My, BLV Biên Cương chia sẻ: bóng đá Nhật Bản với nguồn cảm hứng lớn từ bộ truyện nổi tiếng Tsubasa trong quá khứ và Blue Lock ở hiện tại đã đi những bước rất dài trong hành trình phát triển trên toàn thế giới.

bp2.jpg
bp1.jpg

"Tsubasa dạy các cầu thủ không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới về tình yêu bóng đá, còn Blue Lock nói với tất cả phải ghi bàn để dành chiến thắng. Từ cảm hứng đến kỷ luật, ở khía cạnh nào bóng đá Nhật cũng làm tốt", BLV chia sẻ.

Tuy nhiên, BLV kỳ cựu cũng chỉ ra lí do các HLV Nhật Bản vẫn chưa bén duyên với thành công tại Việt Nam: "Đội tuyển Nhật Bản từng đánh bại Đức, Tây Ban Nha và đặt mục tiêu vô địch World Cup. Song tại Việt Nam, tại sao chưa có HLV Nhật Bản nào thành công? Mới đây CLB Hà Nội vừa chia tay HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori. Có lẽ các HLV người Nhật cần sự mềm mại như HLV người Hàn Quốc".

bp3.jpg

Cũng trong sự kiện, ngôi sao của CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc lần đầu tiết lộ người truyền cảm hứng lớn trong sự nghiệp: "Tôi rất thần tượng Takumi Minamino. Tôi đã xem anh ấy thi đấu từ năm U19 Nhật Bản đối đầu với Công Phượng ở các giải khu vực và châu lục. Minamino từng đá J-League và khi rời Nhật Bản, anh đã có sự nghiệp rất thành công ở châu Âu. Tôi rất mong được ra nước ngoài thi đấu giống anh ấy".

Đình Bắc từng ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Cầu thủ sinh năm 2004 gọi đây là "trải nghiệm quý giá" và tiết lộ những cầu thủ Nhật Bản tấm gương giúp bản thân học hỏi trong chặng đường phát triển sự nghiệp bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ quê Nghệ An thổ lộ mong muốn xuất ngoại.

bp4.jpg

Sau phần giao lưu, Đình Bắc và BLV Biên Cương đã cùng hơn 200 sinh viên theo dõi trận đấu giữa CLB Urawa Red Diamond gặp Kashima Antlers (thuộc vòng 30 J.League 2025) qua sóng truyền hình.

Đội đầu bảng Kashima giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách với pha lập công ngay đầu hiệp 1, qua đó tiếp tục chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch với 58 điểm sau 30 vòng, nhiều hơn FC Kyoto và Kashiwa Reysol 3 điểm. J-League 1 mùa giải 2025 sẽ kết thúc sau 8 vòng.

Trần Anh
#Tạ Biên Cương #Bóng đá Nhật Bản #Á hậu Huyền My #Nguyễn Đình Bắc #Sinh viên

