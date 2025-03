'Bít dù' vá lỗ thủng tim cho bệnh nhân 39 tuổi mới biết mắc dị tật tim bẩm sinh

Anh Lâm, 39 tuổi, bất ngờ phát hiện bị thông liên nhĩ bẩm sinh dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, may mắn anh được can thiệp “bít dù” kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

U40 ngỡ ngàng khi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm

Khoảng vài tuần trước khi nhập viện, anh Lâm cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở khi gắng sức. Trước đó anh Lâm hoàn toàn khỏe mạnh, thường xuyên chơi thể thao, đi khám sức khỏe định kỳ nhưng không phát hiện tim có bất thường.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, điện tim, siêu âm tim kỹ càng, các bác sĩ phát hiện anh Lâm bị thông liên nhĩ lỗ thứ 2, đường kính 10x16mm. Đây là một dị tật tim bẩm sinh thường gặp, chiếm khoảng 10% trong các bệnh tim bẩm sinh ở người lớn với sự xuất hiện của một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ.

Theo Ths.Bs Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc, người trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân Lâm cho biết: “Thông liên nhĩ nếu không được phát hiện và điều trị có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp, tăng áp động mạch phổi do máu chảy bất thường từ tâm nhĩ trái sang tâm nhĩ phải, thất phải khiến lượng máu đến phổi tăng lên, làm tổn thương các mạch máu phổi, thậm chí tim có thể bị tổn thương vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi”.

Trường hợp của anh Lâm được đánh giá là rất may mắn khi phát hiện bệnh tim bẩm sinh đúng thời điểm “vàng” với nhiều yếu tố thuận lợi để điều trị thành công.

“Bệnh nhân Lâm được chẩn đoán bệnh kịp thời ở giai đoạn sớm với các triệu chứng cảnh báo ban đầu, vì vậy có thể áp dụng phương pháp điều trị an toàn, ít xâm lấn. Ê kíp bác sĩ đã khảo sát kỹ hình thái, cấu trúc, chức năng tim, với gờ chủ bám tốt của bệnh nhân Lâm rất phù hợp để điều trị bằng phương pháp đóng lỗ thông liên nhĩ bằng dù qua da dưới hướng dẫn của hệ thống siêu âm tim”. Bác sĩ Hải chia sẻ.

Bít dù thông liên nhĩ - “Vá” lại trái tim khỏe mạnh mà không cần mổ mở

Bít dù thông liên nhĩ là kỹ thuật can thiệp tim mạch dùng để đóng một khiếm khuyết vách ngăn tâm nhĩ. Thiết bị bít dù được làm từ các vật liệu tương thích sinh học, thân thiện với mô, có thể co giãn và thích ứng với hình dạng của lỗ thông liên nhĩ. Từ đó giúp thiết bị bít dù bám chắc vào vách ngăn liên nhĩ và bịt kín lỗ thông.

Trong quá trình đóng lỗ thông liên nhĩ bằng dù có kích thước 24mm cho anh Lâm, bác sĩ đã tiến hành tiếp cận vào đường tĩnh mạch đùi phải, đem dụng cụ theo đường dẫn mạch máu lên tim, khéo léo thả từng cánh dù để đóng kín lỗ thông liên nhĩ.

Chia sẻ về ca can thiệp, bác sĩ Hải cho biết: “Quá trình xác định vị trí và kích thước lỗ thông để lựa chọn dù phù hợp khi can thiệp cho bệnh nhân Lâm khá phức tạp. Nếu chọn dù quá nhỏ, lỗ thông có thể không được bít kín hoàn toàn thậm chí dù có thể bị rơi khỏi vị trí bít. Nhưng nếu chọn dù quá lớn, có thể gây chèn ép các cấu trúc xung quanh”.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, cùng thao tác cẩn trọng, khéo léo giữa Ê kíp can thiệp và Ê kíp siêu âm đã cho phép cung cấp hình ảnh trực quan, sự đo lường chính xác về vị trí, đường kính, diện tích, hình dạng của lỗ thông giúp bác sĩ đặt dù đúng vị trí và che phủ hoàn toàn lỗ thông, giảm thiểu nguy cơ biến chứng.

Kết quả siêu âm sau can thiệp cho thấy dụng cụ bít thông liên nhĩ nằm đúng vị trí trên vách liên nhĩ, lỗ thông đã được bịt kín hoàn toàn, chức năng tâm thu thất trái bình thường, áp lực động mạch phổi không tăng. Sau 02 ngày anh Lâm xuất viện, trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

So với phương pháp phẫu thuật mở ngực truyền thống, can thiệp bít dù thông liên nhĩ qua da giúp bệnh nhân không phải chịu đau đớn, hiệu quả cao, không để lại sẹo và thời gian hồi phục nhanh chóng.

Bác sĩ Hải cũng cảnh báo phần lớn các trường hợp thông liên nhĩ có triệu chứng rất mơ hồ, thậm chí không biểu hiện gì ở bệnh nhân trẻ tuổi. Các triệu chứng của bệnh thường chỉ bắt đầu xuất hiện khi bệnh nhân ở độ tuổi 30 – 40 gây khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, người bệnh nên chủ động lựa chọn cơ sở y tế uy tín để thăm khám thăm khám và sàng lọc các bệnh lý tim mạch định kỳ.

Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sở hữu hệ thống máy móc tiên tiến, đội ngũ chuyên gia hàng đầu và quy trình điều trị chuyên biệt, đảm bảo chẩn đoán chính xác – can thiệp an toàn – phục hồi nhanh chóng cho người bệnh.

- Địa chỉ: Số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Hotline tư vấn và đặt lịch thăm khám: 0911 858 626