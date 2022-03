Bình Dương ra mắt Chi Đoàn cơ sở Khu công nghiệp quốc tế để hỗ trợ thanh niên công nhân

TPO - Với những ca khúc "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc Việt Nam và nước ngoài như Em gái mưa, Có chàng trai viết trên cây, The fool who dreams, Always remember us this way, được lồng ghép hài hòa sau những phân cảnh của vở nhạc kịch "Esta Noche - The grey wedding" , Hội SVVN tại Singapore đã mang đến cho người xem một "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn.