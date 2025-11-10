Big Tech bị chất vấn vì 'đốt tiền' cho AI

Big Tech - những công ty công nghệ hàng đầu vẫn đang đổ tiền cho AI trong khi các nhà đầu tư đang tỏ ra mất kiên nhẫn.

CNN bình luận, việc "đốt tiền" cho AI của Thung lũng Silicon dường như sẽ không chậm lại trong thời gian ngắn, tuy nhiên sự kiên nhẫn của Phố Wall về lợi nhuận có thể đang dần cạn kiệt.

Thông điệp này được thể hiện rõ ràng khi nhóm Big Tech gồm Meta, Microsoft, Amazon, Apple và công ty mẹ của Google là Alphabet đều cho biết trong tuần này rằng sẽ tăng chi tiêu vốn, gồm chi phí thuê, mua sắm thiết bị và mở rộng trung tâm dữ liệu cũng như hạ tầng cho sự phát triển AI.

Đổ tiền nhiều hơn

Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta đều ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Mảng điện toán đám mây của Microsoft tăng 40%, Google tăng 34%, còn Amazon Web Services (AWS) tăng 20%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc nhiều hơn vào các dịch vụ hạ tầng AI.

Các công ty cho rằng việc mở rộng đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu là cần thiết để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Internet.

Cụ thể: Google dự kiến chi từ 91 đến 93 tỷ USD cho năm 2025, tăng so với mức dự báo 85 tỷ USD trước đó.

Google dự kiến chi từ 91 đến 93 tỷ USD cho AI năm 2025

Microsoft dự kiến chi 34,9 tỷ USD trong năm nay, tăng 74% so với cùng kỳ. Meta chi 19,37 tỷ USD, tăng so với 9,2 tỷ USD năm trước và vượt dự báo của giới phân tích.

Amazon dự kiến chi khoảng 125 tỷ USD trong năm 2025 và cho biết con số này có thể tiếp tục tăng vào năm 2026.

Apple, dù không phải là nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, cũng cho biết sẽ tăng chi tiêu vốn liên quan đến AI.

Theo Melissa Otto, Giám đốc nghiên cứu của S&P Global Visible Alpha, phần lớn chi phí được dùng để nâng cấp các trung tâm dữ liệu hiện có, nhằm đáp ứng khối lượng xử lý ngày càng lớn của các mô hình AI. Các công ty cho biết nhu cầu về dịch vụ AI vượt quá nguồn cung.

CEO Amazon Andy Jassy nhấn mạnh: "Chúng tôi đang mở rộng hạ tầng rất nhanh và đồng thời có thể khai thác thương mại gần như ngay lập tức".

Nhưng Phố Wall muốn thấy kết quả cụ thể

Giới đầu tư cho rằng lợi nhuận cần được thể hiện rõ hơn, thay vì chỉ dừng ở cam kết dài hạn. Sau khi Meta công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu công ty giảm 13,5%, còn Microsoft giảm hơn 3%.

Trong buổi họp về kết quả kinh doanh của Meta, nhiều câu hỏi tập trung vào việc các khoản đầu tư AI có thể mang lại doanh thu như thế nào, thời điểm ra mắt các mô hình và sản phẩm mới từ Superintelligence Lab, cũng như định hướng chung của công ty trong lĩnh vực này.

CEO Mark Zuckerberg cho biết AI đang hỗ trợ phát triển trợ lý ảo và tối ưu công cụ quảng cáo, đồng thời cho hay hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng đang tương tác với Meta AI. Tỷ phú công nghệ nói thêm rằng AI có thể tạo ra nhiều sản phẩm mới liên quan đến nội dung và công ty sẽ chia sẻ thêm khi có kết quả cụ thể.

Phố Wall muốn thấy kết quả cụ thể cho những khoản đầu tư khổng lồ cho AI

Trong buổi họp của Microsoft, giới phân tích hỏi liệu khách hàng có thực hiện các cam kết mua dịch vụ AI hay không và ngành công nghệ có thể tạo ra lợi nhuận bền vững từ đầu tư toàn cầu vào AI. Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết các khoản đầu tư phản ánh nhu cầu đã được ghi nhận và "nhu cầu này tiếp tục tăng".

Nhà đầu tư của Google muốn biết AI có làm thay đổi cách công ty kiếm tiền từ quảng cáo tìm kiếm hay không. Giám đốc kinh doanh của Google cho biết doanh thu quảng cáo từ phần trả lời AI và phần tìm kiếm truyền thống gần tương đương nhau.

Một số tổ chức phân tích tỏ ra lạc quan thận trọng. UBS cho rằng các cổ phiếu liên quan đến AI "vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thị trường", trong khi CFRA Research đánh giá Google duy trì vị thế ổn định và Meta "vẫn theo đuổi mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu".

Ông Dan Ives từ Wedbush Securities nhận định Microsoft đang bước vào giai đoạn tiếp theo trong việc khai thác thương mại AI.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho rằng hiệu quả đầu tư dài hạn vẫn phụ thuộc vào sức tăng trưởng của sản phẩm cốt lõi. Nếu người dùng giảm sử dụng mạng xã hội của Meta hoặc tìm kiếm ít hơn trên Google, những khoản chi lớn này có thể bị đặt dấu hỏi.

Ông Evan Schlossman từ SuRo Capital nhấn mạnh: "Áp lực đổi mới đang tăng nhanh. AI đang mở ra một lĩnh vực mới được đánh giá có tiềm năng lớn và các công ty đều muốn nhanh chóng chiếm vị trí trong không gian đó".

link gốc: https://vtv.vn/big-tech-bi-chat-van-vi-dot-tien-cho-ai-100251106112724535.htm