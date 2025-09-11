Biến căn hộ 3 phòng ngủ thành không gian nghỉ dưỡng hiện đại

TPO - Với mong muốn tìm một chốn an yên để thư giãn sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng, gia chủ đã biến căn hộ thành một không gian nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng cho cả gia đình. Qua bàn tay tài tình của các kiến trúc sư, căn hộ với mặt bằng hiện trạng ba phòng ngủ, hai vệ sinh đã được “lột xác” thành một tổ ấm vừa ấm cúng, vừa thông thoáng, tối ưu hoá mọi công năng sử dụng.

Căn hộ được thiết kế để nghỉ dưỡng

Mong muốn của gia chủ là tạo ra một không gian sống tiện nghi, phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình, bao gồm bố mẹ, con gái và thỉnh thoảng ông bà ghé thăm. Nhận thấy tầm quan trọng của sự linh hoạt và thông thoáng, kiến trúc sư đã có những giải pháp sáng tạo để tối ưu hoá từng mét vuông căn hộ.

Không gian phòng khách tiện nghi, sang trọng

Mỗi góc nhà đều là nơi để nghỉ dưỡng

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là khu vực phòng ngủ ông bà. Để tạo cảm giác không gian mở rộng, vách ngăn cứng nhắc đã được thay thế bằng hệ vách kính cong và cửa xếp kính. Thiết kế này vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa giúp căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên và trở nên thông thoáng hơn. Đặc biệt, vì tần suất sử dụng phòng không nhiều, các kiến trúc sư đã sử dụng giường gấp gọn thông minh, biến căn phòng thành không gian sinh hoạt chung khi không có ông và ở lại.

Sự mềm mại và ấm áp là những cảm nhận đầu tiên khi bước vào không gian phòng khách. Trần vòm và các cạnh tường bo cong không chỉ tạo nên nét thẩm mỹ tinh tế mà còn giúp không gian trở nên dịu mắt, thư thái hơn. Kết hợp với ánh sáng màu trung tính, phòng khách trở thành nơi cả gia đình có thể quây quần, chuyện trò và nghỉ ngơi trọn vẹn.

Khu vực bếp cũng được thay đổi vị trí chậu rửa và bổ sung bàn đảo, giúp phân chia không gian một cách khéo léo nhưng vẫn giữ được sự kết nối và thông thoáng cho toàn bộ căn hộ.

Các kiến trúc sư cũng đặc biệt chú ý đến khu vực ban công. Cửa ngăn cục nóng điều hoà được biến thành cửa gương, mở rộng không gian và loại bỏ hình ảnh tủ kỹ thuật nhàm chán. Ban công phụ được lắp đặt hệ cửa xếp kính, mang lại sự linh hoạt trong sử dụng và nâng tầm vẻ đẹp tinh tế, đẳng cấp cho căn hộ.

Phòng ngủ cho ông bà tần suất sử dụng không nhiều nên những sản phẩm đồ nội thất thông minh như giường gấp gọn

Khu vực bếp đơn giản nhưng vẫn đủ tiện nghi

Phòng ngủ của con gái tông màu hồng với cửa kính lớn giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Sự tinh tế còn được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Phòng ngủ của con gái được lựa chọn tông màu hồng vừa dễ thương vừa thanh lịch, tạo nên một không gian riêng tư và độc đáo đúng với cá tính của chủ nhân.

Phòng ngủ của hai vợ chồng

Nhờ những giải pháp thiết kế thông minh và tinh tế, căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là một chốn đi về đầy bình yên, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để mang lại sự thoải mái và hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình.