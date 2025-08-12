BIDV và Hana Bank tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 12/8/2025, tại Seoul (Hàn Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!” đã được tổ chức.

Tại Diễn đàn quan trọng này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, lãnh đạo cấp cao hai nước và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hana Bank.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Kim Min Seok cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tại diễn đàn

Theo Thỏa thuận hợp tác, BIDV và Hana Bank sẽ phối hợp triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, bao gồm: Kết nối thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc, cho phép khách hàng rút tiền bằng mã QR từ ứng dụng Hana Bank tại hệ thống ATM của BIDV tại Việt Nam; Cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối 24/7 từ Hàn Quốc về Việt Nam thông qua HanaEZ với tốc độ nhanh, chi phí cạnh tranh và đảm bảo an toàn...

Không chỉ dừng ở các dự án trong điểm, hai bên còn cam kết tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy các sáng kiến tài chính mới, hướng tới tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa BIDV và Hana Bank. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng góp phần mở rộng các kênh dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như fintech, chứng khoán, bảo hiểm, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc Hana Bank Lee Ho Sung trao Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc

Hana Bank là cổ đông chiến lược của BIDV kể từ tháng 11/2019. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác chiến lược đã được 2 thúc đẩy và ngày càng phát triển. Dự án hợp tác lần này là một phần trong sự hợp tác của 2 ngân hàng, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 định chế tài chính hàng đầu 2 đất nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự hợp tác này hứa hẹn mang lại thêm nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế của cả 2 nước.