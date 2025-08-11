BIC vào Top 10 công ty bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Top 10 công ty bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là danh sách thứ 3 thuộc chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

VNTAX 200 là danh sách các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính cho thấy, có 23 công ty bảo hiểm nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên trong năm 2024. Trong đó, Top 10 gồm các công ty có mức nộp từ 300 tỷ đồng trở lên, với tổng mức nộp đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Công ty mẹ BIC đạt gần 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2023, giúp BIC giữ vững vị trí Top 5 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 650 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2023, vượt 8% kế hoạch đề ra.

BIC đứng thứ 7 trong số 10 công ty bảo hiểm nộp thuế lớn nhất

Kết quả kinh doanh tích cực này là nền tảng để BIC tiếp tục nâng cao mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, thông qua các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

6 tháng đầu năm 2025, BIC tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt gần 2.600 tỷ đồng, hoàn thành gần 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 2.500 tỷ đồng, giúp BIC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 420 tỷ đồng, tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho hiệu quả hoạt động tài chính – kinh doanh, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình 20 năm phát triển của BIC, khẳng định vai trò tiên phong và cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.