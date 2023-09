BIC ra mắt sản phẩm bảo hiểm Tai nạn mở rộng trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking

Bảo hiểm Tai nạn mở rộng bảo vệ khách hàng trước những rủi ro với thân thể, tính mạng do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Đây là sản phẩm bảo hiểm được bổ sung các quyền lợi mở rộng hơn so với sản phẩm bảo hiểm tai nạn thông thường như trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.

Sản phẩm có 4 chương trình bảo hiểm với các mức phí khác nhau dành cho khách hàng có độ tuổi từ 1 đến 65 tuổi. Tổng mức chi trả của bảo hiểm Tai nạn mở rộng lên tới 100.000.000 đồng, trợ cấp nằm viện 60 ngày/năm. Tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể lựa chọn các điều kiện phù hợp để tham gia bảo hiểm với mức phí bảo hiểm thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng/tháng. Ứng dụng BIDV SmartBanking hỗ trợ khách hàng mua bảo hiểm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Quy trình mua bảo hiểm đơn giản, thuận tiện từ tra cứu thông tin sản phẩm, quy trình bồi thường đến đặt mua, thanh toán nhằm tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử sẽ được gửi tới khách hàng ngay khi đặt mua thành công. Đặc biệt, ứng dụng cũng hỗ trợ khách hàng gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến 24/7. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các Công ty thành viên, Phòng Kinh doanh của BIC, các Phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc, truy cập bic.vn/mybic.vn hoặc gọi hotline 1900 9456. P.V