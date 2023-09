Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự khai giảng và trao quà tại trường Dân tộc nội trú Nghệ An

TPO - Đến dự lễ khai giảng tại trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 1 mô hình điện năng lượng mặt trời và 10 máy tính cho trường.

Sáng 5/9, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng tại trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An (TP. Vinh, Nghệ An). Cùng đi có chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú (THPT DTNT) Nghệ An cho biết, năm 2023-2024, trường có tổng cộng 700 học sinh của 3 khối, trong đó có 278 em học sinh mới nhập học lớp 10. Toàn trường có 82 cán bộ, giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa cho biết, vượt qua những khó khăn của năm học 2022 - 2023, trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An đã cùng nhau đoàn kết, cố gắng, vượt khó để đạt được những thành tích vượt bậc, đưa nhà trường vươn lên vị trí tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh.

Nhà trường đã hoàn thành công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2; đánh giá ngoài mức độ 3; hoàn thành xuất sắc kế hoạch thí điểm xây dựng trường trọng điểm giai đoạn 2019-2023, là 1 trong 6 trường trên 14 trường tham gia thí điểm xây dựng trường trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; tập thể nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển hài hoà, toàn diện cả về phẩm chất và năng lực học sinh. Các mô hình Câu lạc bộ như CLB Nghệ thuật, CLB STEM, CLB Thể thao và các CLB môn học đều được triển khai mạnh mẽ để trở thành sân chơi thú vị, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, đậu vào ĐH đạt trên 90 %. Trong đó, có 3 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương, khen thưởng. Năm qua, trường tham dự Kì thi Toán TIMO quốc tế và xuất sắc đạt 9 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích. Tham dự cuộc thi “Phát minh và sáng chế” quốc tế INTARG tại Ba Lan đạt Huy chương vàng, 1 giải đặc biệt. Tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới WICO tại Hàn Quốc đạt 3 Huy chương Vàng, 3 giải đặc biệt.

“Với sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình "hết lòng vì học sinh thân yêu" của đội ngũ các giáo viên trong nhà trường; chúng ta tin tưởng rằng trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An sẽ gặt hái được nhiều thành công, xứng đáng với sứ mệnh và trọng trách là trường trọng điểm của tỉnh nhà và là địa chỉ tin cậy của dân tộc miền núi”, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa chia sẻ.

Nhân dịp lễ khai giảng, anh Bùi Quang Huy đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 1 mô hình điện năng lượng mặt trời và 10 máy tính tổng trị giá 200 triệu đồng.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương đã trao tặng 20 suất quà cho 20 Bí thư chi đoàn. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngân hàng Sacombank cũng trao tặng 6 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho học sinh trong trường.