Bí thư Đảng ủy phường làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

TPO - Ông Từ Thái Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh này.

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua kết quả Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lý do chuyển công tác.

Ông Từ Thái Giang (giữa) - tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Từ Thái Giang, với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Từ Thái Giang, sinh ngày 15/1/1975, dân tộc Kinh; trình độ học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, ông Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.