Bí quyết lựa chọn trụ implant phù hợp khi trồng răng

Lựa chọn trụ implant phù hợp lại là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả và độ bền của ca trồng răng. Vậy làm thế nào để có thể chọn được một trụ Implant phù hợp? trồng răng implant trả góp hiện nay có áp dụng tại các trung tâm nha khoa? Cùng tìm hiểu nhé!

Có thể nói, trồng răng implant hiện nay không chỉ là giải pháp nhằm phục hình thẩm mỹ cho răng miệng mà còn là yếu tố có ảnh hưởng đến vẻ ngoài của gương mặt. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu ra đời, với những ưu điểm vượt trội trong nha khoa hiện đại, giúp khôi phục khả năng ăn nhai tự nhiên và duy trì cấu trúc xương hàm, implant nhanh chóng thu hút khách hàng cả trong và ngoài nước. Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào lý do vì sao trụ implant lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kỹ thuật trồng cắm implant hiện nay.

trụ implant đóng vai trò quan trọng trong cắm implant

1. Trụ Implant – “Trái tim” của kỹ thuật trồng răng hiện đại

Trong cấu trúc của một chiếc răng thực hiện implant, trụ implant đóng vai trò như chiếc chân răng nhân tạo, được các bác sĩ cấy trực tiếp vào xương hàm nhằm nâng đỡ mão sứ bên trên. Trụ implant không chỉ cần có độ tương thích sinh học cao với xương mà còn phải đảm bảo được độ bền chắc, khả năng tích hợp xương và chịu lực tốt.

Việc lựa chọn đúng loại trụ sẽ giúp rút ngắn thời gian chữa trị và lành thương, hạn chế được các biến chứng và duy trì tuổi thọ của răng lên đến hàng chục năm. Ngược lại, nếu người bệnh chọn phải loại trụ không phù hợp với mật độ xương hoặc nhu cầu sử dụng, răng implant có thể sẽ gặp các trình trạng như lỏng lẻo, viêm quanh trụ hoặc thậm chí mất khả năng chịu lực, ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn trụ implant

Mỗi khách hàng đều có cấu trúc xương hàm, tình trạng răng miệng cũng như nhu cầu thẩm mỹ khác nhau. Chính vì thế, các bác sĩ thường sẽ đánh giá việc chọn lựa một dòng trụ implant phù hợp dựa trên ba nhóm yếu tố chính như sau:

● Mật độ xương hàm và vị trí trồng răng: Với vùng răng đặc biệt như răng cửa cần đảm bảo các yếu tố thẩm mỹ. Do đó, trụ implant sẽ có thiết kế nhỏ gọn, bề mặt mịn và độ bám cao thường được ưu tiên. Trong khi đó, răng hàm – nơi luôn phải chịu lực nhai lớn cần trụ có đường kính và độ cứng cao hơn.

● Chất liệu và thương hiệu trụ: Các dòng trụ implant cao cấp có thể kể đến như Straumann, Nobel Biocare, Dentium nổi bật với khả năng tích hợp xương hàm nhanh, bền bỉ và ít để lại biến chứng. Tuy vậy, vẫn có nhiều sự lựa chọn tầm trung phù hợp với người bệnh có nhu cầu trồng răng implant trả góp , giúp tối ưu được chi phí điều trị mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng.

● Tình trạng sức khỏe người bệnh trước khi thực hiện trồng implant: Những trường hợp như bị tiểu đường, loãng xương hay hút thuốc thường phải cần bác sĩ lựa chọn loại trụ có độ bám sinh học tốt, hỗ trợ liền thương nhanh, hạn chế tiêu xương.

Chất liệu và thương hiệu trụ implant là yếu tố người bệnh cần cân nhắc

Qua đó có thể thấy, việc chọn lựa trụ implant thế nào cho phù hợp còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện sức khỏe, cơ địa cũng như thói quen sinh hoạt của mỗi người.

3. Trồng răng implant trả góp – Linh hoạt tài chính tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Trên thực tế, làm một kỹ thuật nha khoa công nghệ cao, vì thế chi phí dành cho một ca implant cũng không hề nhỏ. Đó cũng là một trong những rào cản lớn khiến nhiều người e ngại khi quyết định thực hiện trồng răng implant. Tuy nhiên, hiện nay nhằm hỗ trợ tài chính và giúp người bệnh yên tâm hơn trong khám, điều trị, một số trung tâm nha khoa đã áp dụng chính sách trồng răng implant trả góp, nhờ đó khách hàng có thể chủ động kế hoạch tài chính mà không phải đánh đổi chất lượng điều trị.

nhiều trung tâm nha khoa áp dụng chính sách trả góp linh hoạt

Theo đó, trung tâm sẽ hợp tác với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để chia nhỏ chi phí theo tháng, lãi suất 0% hoặc lãi suất thấp, giúp bạn dễ dàng tiếp cận kỹ thuật hiện đại này. Việc chọn đúng loại trụ implant trong gói trả góp vẫn được thực hiện theo quy trình chuyên sâu, đảm bảo kết quả lâu dài và an toàn tuyệt đối.

Trong số những trung tâm đã và đang áp dụng chính sách trả góp trong khám và điều trị implant, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn nổi lên là một trong những địa chỉ uy tín được rất nhiều khách hàng tìm đến. Theo đó, bên cạnh chất lượng dịch vụ, đội ngũ y bác sĩ giỏi, hệ thống máy móc và công nghệ hiện đại trong khám và chữa bệnh, một trong những yếu tố khiến trung tâm “ghi điểm” đối với khách hàng chính là chính sách ưu đãi và trả góp linh hoạt mà trung tâm đã áp dụng suốt thời gian qua. Điều này không chỉ giúp khách hàng yên tâm hơn trong khám, chữa trị mà hơn hết chính là hài lòng với chế độ hậu mãi trung tâm dành cho khách hàng, cho cảm giác “khách hàng là thượng đế”, luôn lắng nghe và hỗ trợ mong muốn của khách khi đến chữa trị tại đây.

