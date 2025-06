Bí mật nào khiến 70% quý ông big size 'tái ngộ' Akyoo?

Akyoo không chỉ bán quần áo. Với tỷ lệ khách hàng quay lại 70%, thương hiệu này đã kiến tạo sự tự tin và cộng đồng, biến quý ông Big Size thành những người bạn thân thiết.

Giữa thị trường thời trang cạnh tranh, Akyoo đã kiến tạo vị thế riêng. Tiên phong thời trang Big Size nam Việt Nam, Akyoo không chỉ bán quần áo, mà trở thành "ngôi nhà" của hàng ngàn quý ông. Theo dữ liệu Akyoo, tỷ lệ khách hàng quay lại là 70%. Bí mật nào giúp Akyoo chạm tới lòng tin yêu sâu sắc, vượt xa giá trị thương mại?

Nỗi niềm không của riêng ai: Hành trình tìm lại phong cách

Với quý ông Big Size, thời trang từng là nỗi ám ảnh. "Tôi nặng gần 100kg, mỗi lần đi mua quần áo là một cực hình," anh Long (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. "Vào cửa hàng nào cũng chỉ có vài mẫu lèo tèo, kiểu dáng già cỗi, chất liệu bí bách. Mặc vào càng thêm tự ti, thậm chí bị ánh nhìn phán xét". Cảm giác bị "bỏ quên" tạo gánh nặng tâm lý.

Họ khao khát mặc đẹp, tự tin thể hiện phong cách, nhưng thị trường lại không đáp ứng. Từ khó tìm size, thiết kế đơn điệu, đến chất liệu không thoải mái – mọi thứ đều là rào cản. Chính từ nỗi đau đó, Akyoo tìm thấy sứ mệnh.

Akyoo – Hơn cả một thương hiệu: Kiến tạo sự tự tin đích thực

Akyoo không chỉ bán quần áo. Ngay khi bước vào, khách hàng cảm nhận sự khác biệt từ không khí thân thiện, không phán xét, và thấu hiểu sâu sắc. "Chưa kịp hỏi, nhân viên đã niềm nở chào đón, nhẹ nhàng hỏi cân nặng, chiều cao để tư vấn," anh Long kể. "Họ lắng nghe nhu cầu, phong cách, tỉ mỉ tư vấn form dáng che khuyết điểm, tôn lên vóc dáng".

Sự thấu hiểu này là nền tảng mọi hoạt động của Akyoo, giúp họ vượt lên đối thủ. Akyoo trở thành "người bạn đồng hành" trên hành trình tìm lại sự tự tin cho quý ông Big Size. Triết lý "Bán vì lợi ích, không bán vì túi tiền của khách hàng" đã biến thành hành động cụ thể. Theo dữ liệu Akyoo, tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng đạt tới 70% – minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý này.

Bí mật đằng sau lòng trung thành: từ chất lượng đến mối quan hệ thân tình

Con số 70% khách hàng quay lại của Akyoo không ngẫu nhiên. Đó là kết quả tổng hòa các yếu tố then chốt:

• Giải pháp Form dáng và Chất liệu tối ưu: Akyoo hiểu rằng, với người Big Size, form dáng và chất liệu là ưu tiên hàng đầu. Sản phẩm Akyoo, từ áo phông, Polo đến quần kaki, làm từ cotton co giãn, lụa, thun mát (thấm hút mồ hôi, thoáng khí). Đặc biệt, form dáng nghiên cứu chuẩn Big Size người Việt, không chỉ phóng to từ size thường, giúp che khuyết điểm hiệu quả mà vẫn tôn lên vẻ lịch lãm. "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể mặc một chiếc sơ mi ôm vừa vặn, thoải mái, hay chiếc quần jeans tôn dáng đến vậy. Cảm giác như được may đo riêng," anh Long xúc động.

• Dịch vụ cá nhân hóa: Kết nối như người thân: Akyoo không dừng lại ở bán hàng tại cửa hàng. Họ xây dựng mối quan hệ cá nhân hóa sâu sắc. "Tôi có số Zalo của bạn tư vấn riêng," anh Tùng (40 tuổi, Đà Nẵng) cho biết. "Bạn ấy thường gửi ảnh mẫu mới, gợi ý đồ phù hợp, hay báo chương trình ưu đãi. Tôi chỉ cần nhắn tin, bạn ấy trả lời nhanh, nhiệt tình, tư vấn còn kỹ hơn ở cửa hàng". Chính sự kết nối này đã giúp Akyoo đạt được 30% tổng doanh số qua kênh Zalo, minh chứng mối quan hệ vượt xa giao dịch.

• Xây dựng cộng đồng đồng cảm: Nơi tìm thấy tiếng nói chung: Akyoo còn tạo các group Zalo riêng cho khách hàng thân thiết. "Điều tôi thích nhất là Akyoo có những group này," anh Thắng (45 tuổi, Hải Phòng) tiết lộ. "Họ thường xuyên tung ra các chương trình sale off giá gốc, giá sốc chỉ dành riêng cho anh em Big Size. Chúng tôi còn chia sẻ kinh nghiệm phối đồ, chuyện đời. Cảm giác mình là thành viên của một 'câu lạc bộ' đặc biệt, được hưởng quyền lợi và tìm thấy sự đồng điệu". Đây là nơi Akyoo hiện thực hóa giá trị "Cam Kết" và "Đam Mê", xây dựng một "gia đình" cho những người chung nỗi niềm.

• Chính sách ưu đãi và Chăm sóc tận tâm: Akyoo khuyến khích lòng trung thành bằng chính sách thành viên hấp dẫn, giảm từ 3% đến 10% tùy hạng. Quy trình chăm sóc khách hàng sau mua vô cùng chu đáo: chủ động thông báo sản phẩm mới, ưu đãi riêng, và những món quà bất ngờ. "Không chỉ trích, hãy đưa ra giải pháp" (giá trị "Trách Nhiệm") và "Tin tưởng, quan tâm, lắng nghe, hỗ trợ đồng đội" (giá trị "Cam Kết") là kim chỉ nam cho dịch vụ tận tâm này.

Con Số 70% – Minh chứng cho triết lý nhân văn

70% khách hàng quay lại Akyoo là minh chứng sống động cho triết lý kinh doanh sâu sắc: chất lượng sản phẩm xây dựng từ thấu hiểu hình thể, dịch vụ cá nhân hóa từng hơi thở. Đó là giao thoa giữa tầm nhìn thương hiệu và khao khát tự tin của người Big Size.

Akyoo không chỉ bán quần áo; họ bán giải pháp nỗi lo, thoải mái cơ thể, và quan trọng nhất, bán lại tự tin tâm hồn. Biến giao dịch thành mối quan hệ thân tình, trải nghiệm khó quên. Chính sự gần gũi, thân mật, chân thành ấy đã tạo nên một Akyoo vững vàng, nơi khách hàng trở về như người thân. Đây là bí quyết thực sự đằng sau 70% khách hàng quay lại – con số của niềm tin và tình cảm.