Bí ẩn bát đá tinh xảo trong cổ mộ Ai Cập

Hà Thu

TPO - Chiếc bát đá tinh xảo được phát hiện trong lăng mộ của Sabu, một quan chức Ai Cập cổ đại được chôn cất tại nghĩa trang Saqqara vào thời kỳ vương triều thứ nhất.

Bát Sabu bằng đá

Mastaba của Sabu, một ngôi mộ hình chữ nhật với tường dốc và mái bằng, đã được nhà Ai Cập học người Anh Walter Emery khai quật. Trong ấn phẩm mô tả các ngôi mộ Saqqara, Emery viết rằng phòng chôn cất đã bị cướp bóc để lấy đồ trang sức và kim loại quý. Tuy nhiên, bộ xương của Sabu vẫn còn nguyên vẹn bên trong quan tài gỗ, và ngôi mộ của ông chứa hàng chục bình đá và gốm, dụng cụ bằng đá lửa và đồng, hài cốt của hai con bò và một chiếc bát độc đáo.

Emery mô tả Bát Sabu có ba thùy trang trí đường kính 61 cm và cao 10 cm. Chiếc bát được chạm khắc từ đá trầm tích đã trải qua một số quá trình biến chất.

3.jpg
Vật thể bằng đá này được phát hiện trong lăng mộ Sabu ở nghĩa địa Saqqara tại Ai Cập. (Ảnh: Alain Guilleux / Alamy)

Theo nhà khảo cổ học Ai Cập Ali El-Khouli, những chiếc bát đá phẳng và rộng phổ biến trong các triều đại thứ nhất đến thứ ba của Ai Cập cổ đại. Nhưng chiếc bát đặc biệt này được tìm thấy trong lăng mộ Sabu lại khác thường bởi ba cánh cong được chạm khắc mỏng manh nhô lên từ mép. Nhìn từ trên xuống, họa tiết trang trí này gợi nhớ đến vô lăng, chân vịt hoặc chụp trục bánh xe hiện đại.

Được dùng làm gì?

Thiết kế độc đáo của Bát Sabu đã dẫn đến nhiều giả thuyết về mục đích sử dụng của vật phẩm này, từ một phần của tuabin nước đến một mảnh động cơ siêu tốc từ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Một giả thuyết gần đây còn cho rằng chiếc bát được sử dụng như một "thùng nghiền", một bình chứa ngũ cốc và nước nóng để làm bia.

Nhưng lời giải thích hợp lý nhất là Bát Sabu có mục đích sử dụng tương tự như những chiếc bát rộng, phẳng khác trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Nó có thể đựng thức ăn hoặc dầu. Tuy nhiên, tính chất tinh xảo của đá metasilt và họa tiết chạm khắc cho thấy chiếc bát không được sử dụng hàng ngày và có thể đã được đặt trong lăng mộ của Sabu như một vật cúng tế cho thế giới bên kia.

Hà Thu
Live Science
