Hàn Quốc tiếp tục chặn Google Maps

TP - Giống như ở Trung Quốc và Triều Tiên, tại Hàn Quốc, dịch vụ bản đồ của Google không hoạt động chính xác.

Trong năm nay, chính quyền Hàn Quốc đã cân nhắc chấp thuận yêu cầu của Google về việc xuất dữ liệu bản đồ chi tiết của quốc gia này sang các máy chủ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, quyết định về vấn đề này đã bị hoãn lại lần thứ hai vào ngày 8/8 để xem xét thêm các lo ngại về an ninh. Nếu được cho phép, Google Maps sẽ có thể chỉ đường chi tiết và hiển thị cho người dùng các tuyến đường di chuyển tốt nhất.

Đây là một cuộc tranh luận kéo dài gần hai thập kỷ, nay đã phát triển thành một bài kiểm tra về cách một số đất nước cân bằng giữa chủ quyền công nghệ với sự cởi mở về kinh tế.

Các nhóm ngành công nghiệp địa phương đang cảnh báo về sự thống trị thị trường từ các công ty nước ngoài, trong khi những người ủng hộ yêu cầu của Google lại cho rằng các hạn chế này đang gây hại cho du lịch và đổi mới sáng tạo.

Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia - cùng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên – nơi mà Google Maps không thể hoạt động hiệu quả

Trong khi Google thống trị các dịch vụ trực tuyến trên hầu hết thế giới, nền kỹ thuật số của Hàn Quốc lại bị kiểm soát bởi các công ty địa phương là Naver và Kakao. Các nền tảng này cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm công cụ tìm kiếm, email, tin tức, nhắn tin, âm nhạc và bản đồ, tạo nên một hệ sinh thái hùng mạnh từ lâu đã chống lại sự thống trị từ nước ngoài.

Dữ liệu bản đồ công cộng chính xác của các công ty này được lưu trữ trên các máy chủ trong nước theo quy định của pháp luật. Google đã được cấp phép sử dụng dữ liệu này từ một nhà cung cấp trong nước nhưng chỉ có thể dùng để hiển thị thông tin như địa danh và doanh nghiệp địa phương, không thể cung cấp chỉ đường cho người dùng.

Google cho biết, họ cần phân phối và xử lý dữ liệu thông qua mạng lưới máy chủ toàn cầu để chỉ đường theo thời gian thực cho hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới, bao gồm những người tìm kiếm các điểm đến Hàn Quốc từ nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc liên tục từ chối, viện dẫn các rủi ro an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Google lập luận rằng dữ liệu bản đồ mà họ tìm kiếm đã được kiểm tra an ninh và đã xóa các vị trí nhạy cảm và dữ liệu tương tự cũng đang được các đối thủ cạnh tranh trong nước sử dụng. Google cho biết họ sẽ làm mờ hình ảnh vệ tinh của bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào nếu được chính quyền yêu cầu.

Yêu cầu của Google vấp phải sự phản đối dữ dội. Hiệp hội Thông tin Không gian, Khảo sát và Bản đồ Hàn Quốc (Kasm), đại diện cho 2.600 công ty trong nước, báo cáo 90% phản đối từ 239 công ty thành viên được khảo sát, do lo ngại về sự thống trị thị trường của công ty công nghệ Mỹ.

“Chính phủ phải lắng nghe những lo ngại của ngành”, ông Kim Seok-jong, Chủ tịch Kasm, phát biểu, đồng thời cảnh báo về “sự tàn phá tiềm tàng của ngành”.

Nhiều người cũng cảnh báo rằng việc chấp thuận yêu cầu này có thể tạo tiền lệ cho các công ty nước ngoài khác, đặc biệt là từ Trung Quốc. Apple cũng đã nộp đơn xin cấp phép tương tự.

Giải pháp thay thế

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một giải pháp thay thế, cho biết Google có thể truy cập dữ liệu bản đồ chi tiết nếu họ xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc, giống như các đối thủ cạnh tranh trong nước, mặc dù điều này vẫn không giải quyết được vấn đề xử lý dữ liệu trên các máy chủ của Google trên thế giới.

Năm 2022, lỗ hổng của cách tiếp cận này đã xuất hiện khi một trong những trung tâm dữ liệu của Kakao bị cháy, khiến hàng triệu người không thể truy cập vào các dịch vụ nhắn tin, lập bản đồ và gọi xe của công ty.

Dữ liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho thấy số lượng khiếu nại đã tăng 71% trong năm ngoái, trong đó Google Maps chiếm 30% tổng số khiếu nại, chủ yếu do chức năng chỉ đường không hoạt động. Ông Francesco đến từ Ý cho biết ông ngạc nhiên khi thấy Google Maps hoạt động không tốt khi ông đến Seoul.

“Thật khó chịu. Tôi tìm kiếm một nhà hàng được đánh giá cao trên Google, sau đó tôi phải chuyển sang Naver Maps (một ứng dụng địa phương) chỉ để xem hướng dẫn đường đi bộ”, ông nói. “Tôi nghe nói đó là vấn đề an ninh”, ông Loic, một du khách đến từ Pháp, cho biết. “Nhưng tôi cảm thấy vấn đề nằm ở việc bảo vệ các doanh nghiệp địa phương”.

So sánh giữa ứng dụng Naver Map (bên trái) và Google Maps cho thấy, không giống như Naver, ứng dụng của Google tại Hàn Quốc không hỗ trợ chỉ đường lái xe Ảnh: Korea JoongAng Daily

Những hạn chế này cũng gặp phải chỉ trích từ các công ty khởi nghiệp du lịch và những người ủng hộ công nghệ, bởi nếu không được tiếp cận các công cụ lập bản đồ đạt chuẩn quốc tế, họ sẽ khó xây dựng các dịch vụ cạnh tranh toàn cầu, kìm hãm sự tăng trưởng.

Các cuộc xem xét trước đây của chính phủ vào năm 2007 và 2016 đều dẫn đến việc bị bác bỏ. Lần này, một ủy ban liên ngành bao gồm đại diện quốc phòng và tình báo đã hai lần gia hạn thời hạn - lần đầu từ tháng 5 đến tháng 8, sau đó lại đến tháng 10 - với lý do cần phải tham vấn sâu hơn với các cơ quan an ninh và các bên liên quan trong ngành.

Vấn đề này đã trở thành một trong những căng thẳng thương mại Mỹ - Hàn Quốc, với việc Văn phòng Thương mại Washington liệt kê các hạn chế lập bản đồ của Hàn Quốc là một “rào cản thương mại phi thuế quan”.