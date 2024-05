Bé gái 2 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi trong nhà

TPO - Cùng ngày, tại Đồng Nai có hai nạn nhân tử vong do đuối nước. Bé gái 2 tuổi được xác định tử vong vì đuối nước trong hồ bơi tại nhà. Trong khi nam thanh niên tử vong do đuối nước ở hồ Trị An.

Ngày 1/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh viện này vừa nhận cấp cứu 1 bé gái 2 tuổi bị đuối nước trong hồ bơi tại nhà. Theo đó, bệnh nhi T.B.N. (2 tuổi) ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom được nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, tím tái, đồng tử hai bên giãn lớn (dấu hiệu tử vong cao), mạch, huyết áp bằng 0. Ca trực đã tiến hành hồi sinh tim, phổi hơn 40 phút nhưng bé vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Các bác sĩ xác định, bệnh nhi đã tử vong ngoại viện do đuối nước. Bệnh nhi được xác định bị đuối nước ở hồ bơi gia đình. Sau khi được cứu, nạn nhân được sơ cứu tại trạm y tế xã trước khi được chuyển đến bệnh viện. Rạng sáng cùng ngày, anh N.Đ.H. (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã tử vong khi được vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu vì đuối nước. Khoảng 17 giờ 15 ngày 30/4, anh N.Đ.H. được phát hiện bị đuối nước tại khu vực đường bờ đê ven hồ Trị An (thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu). Anh H. được người dân địa phương đưa lên bờ trong tình trạng đã ngưng tim. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sơ cứu nạn nhân. Sau đó, anh H. đã thở, tim đập trở lại thì được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện.