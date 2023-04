Nhiều người tử vong, 'bẫy' đuối nước chực chờ ở hồ Trị An

TPO - Chỉ trong 7 ngày đầu tháng 4, tại hồ Trị An (thuộc khu vực xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 5 người tử vong. Các nạn nhân đều là người từ địa phương đến tắm hồ, câu cá rồi gặp nạn.

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo có tổng diện tích trên 32 ngàn ha được hợp thành từ hai dòng sông Đồng Nai và La Ngà thuộc địa phận các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom (Đồng Nai). Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An và đẩy mặn xâm nhập ở hạ lưu sông Đồng Nai.

Thời gian qua, người dân từ nhiều nơi tìm đến tổ chức cắm trại, câu cá, bơi lội tại các khu vực ven hồ. Tuy nhiên, việc này luôn tiềm ẩn nguy hiểm bởi mặt nước rộng, địa hình lòng hồ phức tạp… nên đã xảy ra nhiều vụ đuối nước trên hồ.

Xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) là nơi xảy ra nhiều vụ đuối nước nhất. Riêng trong đầu tháng 4 này đã xảy ra 3 vụ 5 người tử vong. Chủ tịch UBND xã Mã Đà Trần Đức Sơn cho hay, hồ Trị An rộng lớn, thuộc địa bàn ở nhiều địa phương, nhưng xã Mã Đà là khu vực gần đập cấp nước nhà máy thủy điện, nên vào mùa khô các khu vực khác nước rút cạn, nhưng lượng nước khu vực gần đập thủy điện vẫn còn nhiều và lòng hồ sâu. Hiện đang mùa nắng nóng nên nhiều người từ các nơi khác đến tổ chức cắm trại, tắm hồ, câu cá và không may xảy ra đuối nước.

Ông Nguyễn Danh Sơn, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Khu bảo tồn Đồng Nai đơn vị có chức năng quản lý khu vực hồ Trị An cho biết, do là hồ ngập nước nên đáy hồ cao thấp khác nhau, người tắm, lội hồ rất dễ bị sẩy chân. Còn tại khu vực liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước vừa qua là dòng sông đào để dẫn nước về hồ tích nước cho tua bin phát điện nên được đào rất sâu, không có bờ thoải và nước chảy xiết. Do đó, kể cả người biết bơi khi hụt chân gặp đáy hồ sâu, nước rất lạnh sẽ dễ xảy ra tình trạng vọp bẻ dẫn đến đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Thủy một người dân ở thị trấn Vĩnh An cho hay: “Tôi vẫn đến đây tắm vào mỗi buổi chiều để tập trị liệu, nước ở khu vực cầu Chiến khu D chảy mạnh và lòng sông sâu, người lạ không quen địa hình đến đây tắm thì rất nguy hiểm”. Dù bơi giỏi, quen với dòng chảy, nhưng ông Thủy vẫn trang bị cho mình một chiếc can 5 lít cầm tay làm phao mỗi khi xuống nước.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân đuối nước ở hồ Trị An trong những ngày qua đánh giá khu vực các nạn nhân đuối nước có dòng nước chảy xiết, lòng hồ ở khu vực này sâu, mặt nước lại rộng, rất nguy hiểm cho người xuống hồ và khó khăn khi tìm kiếm, cứu nạn.

Theo UBND xã Mã Đà, hiện các bãi cắm trại tự phát bên bờ hồ Trị An đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu ngưng hoạt động. UBND xã đã cho cắm hàng chục biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở nhiều khu vực ven hồ. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ven hồ cần chú ý an toàn khi ra hồ.

Tuy nhiên khu vực hồ rộng lớn, bờ hồ ở khu vực xã Mã Đà có chiều dài hơn 20km nên địa phương cũng không thể kiểm soát, nhắc nhở hết đối với tất cả những người đến hồ. Do đó, bản thân mỗi người khi ra khu vực hồ Trị An chơi cần phải ý thức về nguy hiểm tiềm ẩn. Từ đó, tự có biện pháp đề phòng (không bơi lội khi không biết bơi; nếu bơi phải sử dụng áo phao và chọn những khu vực an toàn) thì mới không để tái diễn các sự cố đuối nước thương tâm xảy ra.