BAT Việt Nam giải ngân vốn vay hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại Tây Ninh giai đoạn 2025-2026

BAT Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức giải ngân vốn vay không lãi suất trong khuôn khổ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” giai đoạn 2025-2026, hỗ trợ 100 chị em thuộc diện nghèo và cận nghèo tại ba xã Đông Thành, Mỹ Quý và Nhơn Hòa Lập (tỉnh Tây Ninh).

Với tổng số vốn vay 1 tỷ đồng giải ngân cho ba xã tại tỉnh Tây Ninh, chương trình năm nay tiếp tục mở rộng quy mô tại khu vực biên giới, khẳng định cam kết của BAT Việt Nam trong việc trao cơ hội phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới, giúp phụ nữ khó khăn tự tin làm chủ sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đây là hoạt động nối tiếp sáng kiến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình mà BAT Việt Nam duy trì suốt nhiều năm qua tại khu vực biên giới Tây Nam, nơi phụ nữ vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về sinh kế, việc làm và khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức.

Từ hỗ trợ tài chính đến trao quyền làm chủ sinh kế

Theo kế hoạch, trong năm 2025, BAT Việt Nam hỗ trợ tổng cộng 1 tỷ đồng vốn vay không lãi suất cho 100 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại ba xã Đông Thành, Mỹ Quý và Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Mỗi chị em phụ nữ tham gia chương trình được vay 10 triệu đồng trong thời hạn 12 tháng để đầu tư vào buôn bán nhỏ, chăn nuôi hoặc phương tiện sinh kế...

Điểm nổi bật tạo nên tính bền vững của chương trình chính là cơ chế vốn vay xoay vòng không lãi suất, với quy trình đáo hạn sau 12 tháng. Đây không phải là một khoản tài trợ một lần, mà là một mô hình tài chính vi mô được thiết kế để tạo ra một chu trình vốn vay xoay vòng trong cộng đồng.

Nguồn vốn kỳ vọng sẽ được tái sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình khác trong tương lai sau khi được hoàn trả.

Trước đó, năm 2024, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam đã hỗ trợ cho các chị em phụ nữ thuộc 56 hộ nghèo và cận nghèo tại các xã biên giới thuộc huyện Đức Huệ và Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Không ít chị em từ chỗ lo toan miếng ăn từng ngày, nay đã có thể tự mình phát triển kinh tế, nuôi con ăn học tốt hơn, sửa chữa nhà cửa, mở rộng buôn bán để có thêm thu nhập...

Theo thống kê, 100% hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và bước đầu sinh lời, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Đồng thời, mỗi tháng các hộ đều trích một phần thu nhập để hoàn trả vốn vay đúng hạn cho Hội Phụ nữ, hình thành thói quen quản lý tài chính và tiết kiệm trong gia đình. Việc hoàn vốn định kỳ không chỉ giúp nguồn vốn quay vòng mà còn tạo động lực để phụ nữ vùng biên làm ăn bền vững, tự tin khởi nghiệp.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, BAT Việt Nam còn phối hợp với Hội Phụ nữ và các cán bộ khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho phụ nữ vay vốn. Từ năm 2022 đến nay, đã có 30 lớp tập huấn được mở với 539 lượt người tham gia, truyền đạt kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và kỹ năng kinh doanh nhỏ. Các buổi tập huấn cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên.

Mỗi chị em phụ nữ tham gia chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” được hỗ trợ vốn vay trong thời hạn 12 tháng để đầu tư vào buôn bán nhỏ, chăn nuôi hoặc phương tiện sinh kế...

Những con số nhỏ ấy ẩn chứa sự thay đổi lớn, từ một niềm tin được trao, người phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và trở thành điểm tựa vững vàng cho gia đình.

Chia sẻ về ý nghĩa của nguồn vốn, chị Nguyễn Thị Nhiễn, một hộ gia đình tại xã Mỹ Quý cho biết số vốn 10 triệu đồng này là cơ hội để những gia đình khó khăn như chị bắt đầu một chặng đường mới. “Tôi dùng số tiền này mua bò giống để tạo thu nhập. Việc phải hoàn trả sau một năm khiến tôi càng trân trọng từng đồng vốn, có thêm động lực để làm việc có kế hoạch và có trách nhiệm hơn”, chị chia sẻ.

Mô hình “trao cần câu” - cơ hội bền vững cho phụ nữ vùng biên

Tại các vùng biên giới như Tây Ninh, tỷ lệ phụ nữ nghèo và cận nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hộ khó khăn, trong khi cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hoặc đào tạo nghề còn hạn chế. Đa phần phụ nữ ở đây làm việc trong khu vực phi chính thức, thu nhập bấp bênh, dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế và thiên tai.

Chính vì vậy, việc mang chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” đến các xã vùng biên không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là hành động thiết thực giúp phụ nữ tự chủ, tự tin và tự cường hơn trong cuộc sống.

Để đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của nguồn vốn, BAT Việt Nam đã thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Tây Ninh, đơn vị chủ trì trong việc tổ chức thực hiện.

Công tác quản lý và giám sát nguồn vốn được chú trọng xuyên suốt quá trình thực hiện. Hội LHPN các xã sẽ phối hợp cùng các đối tác, tổ chức các đợt công tác tại địa phương để kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay của từng hộ gia đình.

Bà Trương Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Quý, nhấn mạnh: “Hội LHPN các xã không chỉ đóng vai trò là cầu nối trong quá trình giải ngân mà còn là người đồng hành, giám sát chặt chẽ để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi tổ chức tập huấn kỹ năng, hướng dẫn chị em quản lý vốn, chi tiêu hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Điều đáng quý nhất là sau mỗi chu kỳ vay, các hộ đều nâng cao ý thức trách nhiệm và đoàn kết giúp nhau cùng phát triển”.

Sau 6 tháng kể từ ngày giải ngân, các Chi hội sẽ báo cáo kết quả giai đoạn 1, và sau 12 tháng là báo cáo tổng kết toàn bộ việc thực hiện nguồn vốn vay. Quy trình này được các bên thực hiện hiệu quả trong gần 4 năm qua (từ năm 2022 đến nay).

Trong tương lai, mô hình “trao cần câu” này với sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào quá trình phát triển nông thôn mới. Từ phía doanh nghiệp, BAT Việt Nam cam kết hỗ trợ phụ nữ, lực lượng dễ bị tổn thương nhưng đầy tiềm năng, như một phần trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Song hành với đó, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương sẽ giúp theo sát, tư vấn kịp thời cho các hộ vay, đảm bảo vốn được sử dụng hiệu quả nhất.

Ở một vùng biên như Tây Ninh, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những đồng vốn nhỏ từ chương trình đã trở thành nguồn động viên lớn cho hàng trăm phụ nữ, tiếp thêm niềm tin để sống tích cực, chăm lo cho thế hệ tương lai và đóng góp cho xã hội.