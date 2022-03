'Bắt vạ' mâu thuẫn 5 năm trước, người đàn ông bị bắn gục tại chỗ

TPO - Ngày 25/3, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố 2 bị can là công chức địa chính xã về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.