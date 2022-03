Nổ súng trấn áp hơn 40 thanh niên mang phóng lợn đi hỗn chiến

TPO - Phát hiện hai băng nhóm thanh niên lái xe máy, mang theo dao kiếm, dao phóng lợn rượt đuổi đánh nhau, cảnh sát ở Hải Phòng đã nổ súng trấn áp ngăn chặn hỗn chiến.

Sáng 24/3, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

14 đối tượng bị bắt giữ từ 15-19 tuổi, gồm: Nguyễn Xuân Hòa, Đỗ Thành Huy, Phùng Văn Trường Vũ, Nguyền Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh, Bùi Huy Hoàng, Đặng Xuân Hiểu, Phùng Thanh Tú, Nguyền Tuấn Anh, Phạm Tiến Anh, Đỗ Tùng Linh, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Thượng Đạt và Đỗ Tuấn Hiệp.

Trước đó, rạng sáng 6/3, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy mang theo giáo mác, phóng lợn, dao kiếm và nhiều chai thủy tinh… đuổi đánh nhau tại khu vực ngã tư An Dương, thuộc phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Thời điểm này, tổ cảnh sát tuần tra kiểm soát trật tự phát hiện đã nổ súng trấn áp, ngăn chặn hành vi gây rối, hỗn chiến nên các đối tượng lái xe máy bỏ chạy.

Sau đó, Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, các đối tượng liên quan gồm 2 băng nhóm ở Đông Hải và An Đồng.

Nhóm Đông Hải có 11 đối tượng do Phùng Thanh Tú (SN 2004, tức Tú khỉ, trú quận Hải An) cầm đầu và nhóm An Đồng có 30 đối tượng do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú huyện An Dương) cầm đầu.

Công an quận Lê Chân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố tại Hải Phòng liên tiếp xuất hiện nhiều băng nhóm lái xe máy, mang theo hung khí rượt đuổi đánh nhau, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, đêm 5/3, trên trục đường Hồ Sen - Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân) cũng xuất hiện hai nhóm thanh niên lái xe máy kẹp 3-4, không đội bảo hiểm, mang theo phóng lợn rượt đuổi đánh nhau. Các đối tượng truy đuổi vào tận Trung tâm thương mại Aeon Mall.

Sự việc khiến tuyến đường Võ Nguyên Giáp ùn ứ, nhiều người tham gia giao thông bất an vì mất trật tự xã hội, tiềm ẩn xảy ra hỗn chiến, gây thương tích. Một số tài xế dùng điện thoại ghi hình, đăng lên mạng xã hội.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, tạm giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.