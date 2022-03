Mâu thuẫn nợ nần, người đàn ông nổ súng bắn đối thủ

TPO - Vương mang theo súng công cụ hỗ trợ đến nói chuyện nợ nần với vợ chồng Vũ và đã nổ súng.

Ngày 25/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại khu vực chợ Tân Phong, TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ, ngày 23/3, Ngô Vĩnh Vương (37 tuổi ngụ KP3A, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đi xe máy đến kiot bán hải sản của anh Lê Thanh Vũ (37 tuổi, ngụ KP2, phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Tại đây, giữa hai bên có xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát

Sau đó, Vương chạy ra chỗ để xe máy (cách đó khoảng 50m), thì Vũ dùng gạch chạy theo ném về phía Vương. Lúc này, Vương rút súng (loại công cụ hỗ trợ) quay về phía Vũ bắn 2 phát nhưng không trúng. Sau khi nổ súng, đối tượng này đã bỏ đi.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 vỏ đạn màu vàng. Đến ngày 24/3, lực lượng công an đã đưa Ngô Vĩnh Vương đến trụ sở công an, đồng thời tiến hành làm việc với Vũ để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Tại cơ quan công an, Vương thừa nhận đã mang theo súng công cụ hỗ trợ đến nói chuyện nợ nần với vợ chồng Vũ và đã nổ súng. Sau đó, Vương mang khẩu súng về cất giấu trên máng xối tại nhà riêng ở phường Tân Phong. Cơ quan công an sau đó cũng đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su và tiến hành giám định để phục vụ công tác điều tra.