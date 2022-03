Tiền Giang: Thêm một vụ nổ súng trên đường phố

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế xem xét, xử lý đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vì để xảy ra vụ “bay lắc” tại bệnh viện này.

TPO - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu đã mời 12 thanh thiếu niên trong nhóm "quái xế" mang theo vũ khí tự chế đi hỗn chiến, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường.