Bắt thêm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ở Hội An

TPO - Phạm Hồng Thanh (37 tuổi, trú tại P. Thanh Hà, Hội An, tỉnh Quảng Nam) bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 5 tỷ đồng ở Hội An mà công an đã bắt 15 đối tượng trước đó.