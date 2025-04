Bắt giữ ổ nhóm đối tượng Trung Quốc hoạt động lừa đảo

TPO - Lôi kéo khách hàng người Nhật Bản tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao và đầu tư đồng tiền kỹ thuật số, nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền khoảng 12 tỷ đồng.

Chiều 29/4, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó vào ngày 15/4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa trên đường số 3, khu phố 27, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử gồm: điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn… nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Nhận được báo cáo, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B để tập trung truy xét, làm rõ.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau rồi di chuyển đến TPHCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng ở Khu dân cư Khang Điền thuộc (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn. Ở tầng trệt, các đối tượng mở cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để ngụy trang.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền Yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý, các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, Công an TPHCM thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan công an đã bắt giữ Xing Yannank, hơn 30 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2/2025 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm trên đã chiếm đoạt khoảng 12 tỷ đồng của các bị hại là người Nhật Bản. Trong đó, đối tượng Xing Yannank nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.