Bắt giữ nghi can sát hại chủ tiệm tạp hóa

TPO - Vờ mua hàng, đối tượng đã dùng dao khống chế chủ tiệm tạp hóa để cướp tài sản. Sau đó, đối tượng đã sát hại nạn nhân và bỏ trốn.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp của xảy ra tại xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 19/6, bà L.T.T.C. (59 tuổi, chủ tiệm tạp hóa Tấn Hải, tại quốc lộ 51, ấp Đất Mới thuộc xã Long Phước) đang bán hàng thì một nam thanh niên vào hỏi mua hàng rồi lợi dụng lúc bà C. sơ hở, dùng dao khống chế, kẹp cổ bà C. để cướp tài sản. Bà C. đã chỉ chỗ cho đối tượng lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi lấy được tài sản đối tượng đã dùng dao sát hại bà C. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh tại tiệm tạp hóa ghi lại.

Vụ việc sau đó được người nhà phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo các lực lượng đơn tập trung truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Ngay trong đêm 19/6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, quê Cần Thơ, trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đang lẩn trốn trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.