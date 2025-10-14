Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bắt giữ 6 tàu cá

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Biên phòng Lâm Đồng vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 6 tàu cá sử dụng lưới kéo đôi (giã cào bay) khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ.

Ngày 14/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 tàu cá khai thác thủy sản trái phép bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) tại vùng biển ven bờ.

Cụ thể, lúc 10h30 ngày 14/10, tại tọa độ 10°50’32’’N - 108°10’31’’E, cách bờ khoảng 6 hải lý về hướng Đông, tổ tuần tra phối hợp giữa Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 bắt giữ 2 tàu cá BV 90758 TS (do ông Nguyễn Tấn Thành, 35 tuổi) và BV 90569 TS (do ông Đồng Văn Tàu, 49 tuổi, cùng trú tại xã Phước Hải, TP.HCM) đang khai thác bằng giã cào bay sai quy định.

tienphong-4586.jpg
Tàu cá vi phạm.

Lúc 19h30 ngày 13/10, tại vùng biển cách phường Phú Thủy (Lâm Đồng) khoảng 8 hải lý, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ tàu cá BTh 95672 TS của ông Nguyễn Văn Hùng và BTh 90016 TS của ông Nguyễn Văn Dũng (cùng trú khu phố 1, phường Phú Thủy) có hành vi tương tự.

Tối 7/10, tổ tuần tra cũng đã phát hiện tàu cá BTh 99588 TS của ông Phạm Bá Hiển) và BTh 99248 TS của Huỳnh Văn Tuấn Em (cùng trú phường Phú Thủy) khai thác bằng giã cào bay sai tuyến quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện và người điều khiển để xử lý theo pháp luật.

tienphong-7931.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các biện pháp quyết liệt, phát hiện, bắt giữ và xử lý các tàu cá sử dụng lưới kéo đôi sai vùng biển nhằm ngăn chặn khai thác tận diệt, bảo vệ môi trường sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Huỳnh Thủy
#Biên phòng #Lâm Đồng #giã cao bay #tận diệt #thuỷ sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục