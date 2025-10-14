Bắt giữ 6 tàu cá

Ngày 14/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 tàu cá khai thác thủy sản trái phép bằng lưới kéo đôi (giã cào bay) tại vùng biển ven bờ.

Cụ thể, lúc 10h30 ngày 14/10, tại tọa độ 10°50’32’’N - 108°10’31’’E, cách bờ khoảng 6 hải lý về hướng Đông, tổ tuần tra phối hợp giữa Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 bắt giữ 2 tàu cá BV 90758 TS (do ông Nguyễn Tấn Thành, 35 tuổi) và BV 90569 TS (do ông Đồng Văn Tàu, 49 tuổi, cùng trú tại xã Phước Hải, TP.HCM) đang khai thác bằng giã cào bay sai quy định.

Tàu cá vi phạm.

Lúc 19h30 ngày 13/10, tại vùng biển cách phường Phú Thủy (Lâm Đồng) khoảng 8 hải lý, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ tàu cá BTh 95672 TS của ông Nguyễn Văn Hùng và BTh 90016 TS của ông Nguyễn Văn Dũng (cùng trú khu phố 1, phường Phú Thủy) có hành vi tương tự.

Tối 7/10, tổ tuần tra cũng đã phát hiện tàu cá BTh 99588 TS của ông Phạm Bá Hiển) và BTh 99248 TS của Huỳnh Văn Tuấn Em (cùng trú phường Phú Thủy) khai thác bằng giã cào bay sai tuyến quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện và người điều khiển để xử lý theo pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với các biện pháp quyết liệt, phát hiện, bắt giữ và xử lý các tàu cá sử dụng lưới kéo đôi sai vùng biển nhằm ngăn chặn khai thác tận diệt, bảo vệ môi trường sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản ven bờ.