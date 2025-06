Bắt đối tượng trộm tiền viếng đám ma ở Lạng Sơn

TPO - Ngày 24/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân Văn Vị (SN 1983), trú tại thôn Tân Hoa, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 15/6, đối tượng Luân Văn Vị đến gia đình ông Hoàng Văn Thi (SN 1992), trú tại thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám để viếng đám ma và được gia quyến tiếp đón. Tại đây, Vị nhìn thấy cọc tiền đựng trong túi xách để cạnh khu vực lễ viếng, Vị nhanh tay lấy đi cọc tiền (tổng giá trị là 11,7 triệu đồng) rồi rời đi.

Ngày hôm sau, khi biết mất số tiền viếng đám ma, gia đình ông Hoàng Văn Thi đã làm đơn trình báo công an. Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Hoa Thám đã triệu tập đối tượng Vị lên làm việc.

Tại đây, Luân Văn Vị đã thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp số tiền trộm là 11,7 triệu đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Hoa Thám đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang củng cố hồ sở, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.