Bắt đối tượng phá rừng đốt gỗ phi tang để chiếm đất

TPO - 13 cây thông lớn với đường kính trên dưới 50cm ở xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt bị cưa hạ, cắt khúc, lăn xuống khe để đốt phi tang. Đối tượng phá rừng bước đầu khai nhận triệt hạ thông để chiếm đất rừng.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Lạt cho biết đã đưa đối tượng N.Đ.H. (53 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An), đến khoảnh 2, tiểu khu 163, lâm phần thuộc địa bàn xã Xuân Thọ để thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật.

Trước đó, ngày 5/8, khi đi tuần tra tại khu vực trên, lực lượng quản lý bảo vệ rừng bao gồm Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên và UBND xã Xuân Thọ, phát hiện vụ cưa hạ rừng thông trái pháp luật.

Trong biên bản kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 13 cây thông 3 lá đường kính gốc từ 35 - 57cm, cao khoảng 15m bị cưa hạ, cắt khúc, lăn xuống khe núi rồi đốt phi tang; trong đó có 2 cây thông bị đốt cháy 2/3 gốc.

Cách đó khoảng 50m, có một lán trại bằng gỗ rộng 9m2, bên trong có 2 cưa điện, 1 cưa xăng, 3 búa bổ củi…

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Xuân Thọ, Công an phường 11 và Hạt Kiểm lâm khẩn trương vào cuộc, truy tìm thủ phạm phá rừng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định N.Đ.H. là nghi can số 1 trong vụ phá rừng nói trên nên đã mời đối tượng lên cơ quan công an làm việc. Bước đầu, H. khai nhận đã cưa hạ trái phép 13 cây thông để chiếm đất.

Công an TP.Đà Lạt đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.