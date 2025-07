Bắt đối tượng hành hung dã man 2 học sinh tại quán game ở TPHCM

TPO - Các đối tượng liên quan đến vụ hành hung học sinh cấp 2 ở TPHCM gây phẫn nộ trên mạng xã hội đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp bắt giữ và bàn giao Nguyễn Vũ Hảo (SN 1995, trú tại TP.HCM), Nguyễn Đức Duy (SN 2002, trú tỉnh Đồng Tháp) và V.T.N. (SN 1994, trú tỉnh Long An) liên quan đến vụ hành hung học sinh cấp 2 gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 5/7, nhận được thông tin từ Công an TP.HCM về việc các nghi phạm trên có thể đang lẩn trốn tại địa bàn xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã này rà soát, truy xét.

Đến khoảng 0h10 ngày 6/7, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ cả ba đối tượng tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Các đối tượng ngay sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao các đối tượng cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi di lý các đối tượng về TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo và Ngô Quốc Tú để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 22/3, sau khi nhận được tin nhắn của nhân viên quán game về việc có khách hàng sử dụng tài khoản “net” của người khác; Hảo và Tú đã đến để nói chuyện với 2 thiếu niên, rồi đánh đập hai em một cách dã man. Trong đó, Hảo đã dùng tay, chân và nhiều vật dụng (mũ bảo hiểm, dụng cụ hốt rác…) đánh nhiều lần vào nhiều vị trí trên cơ thể của 2 em. Clip về vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.