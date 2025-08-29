Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mở rộng điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục ATTP cùng đồng phạm.

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã phát hiện hành vi "Đưa hối hộ" và "Nhận hối lộ" trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

screen-shot-2025-08-29-at-215646.png
Bà Trần Việt Nga.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28/8/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm, cụ thể:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hải Hà, Chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phùng Thị Thúy Hà, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Việt Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự;

Trần Thị Lựu, Chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đậu Thị Giang, (SN: 1994, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh Uyên (SN 1992 trú tại thôn 9, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My (SN 1992 trú phường Hà Đông, Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992 trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29/8, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 9/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định số 2799 ngày 23/9/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Trần Việt Nga, Tiến sĩ, Kỹ sư công nghệ thực phẩm, Phó Cục trưởng Phụ trách quản lý, điều hành Cục An toàn thực phẩm, giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Minh Đức
#Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế #Trần Việt Nga #vụ án đưa hối lộ #khởi tố bị can #điều tra tội phạm hối lộ #giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm #bắt giữ phạm nhân Bộ Y tế #điều tra hành vi hối lộ tại Hà Nội #quyết định khởi tố 2025 #pháp luật hình sự Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục