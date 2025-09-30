Barron Trump hẹn hò

TPO - Buổi hẹn hò của Barron Trump diễn ra tại tòa nhà mang tính biểu tượng của gia đình, Trump Tower. Con trai út Tổng thống Mỹ còn cho phong tỏa cả một tầng lầu để đảm bảo riêng tư.

Ngày 29/9, Page Six dẫn nguồn tin riêng tiết lộ Barron Trump gần đây có buổi hẹn hò tại Trump Tower ở thành phố New York.

Theo nguồn tin, mặc dù việc đưa người thích đến tòa nhà được đặt theo họ mình có vẻ phô trương và khoe mẽ, lý do cho lựa chọn này của con trai út Tổng thống Mỹ liên quan đến vấn đề an ninh. Nam sinh năm hai đại học được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức cả tầng lầu bị đóng cửa để buổi gặp gỡ diễn ra an toàn và riêng tư.

Barron Trump được cho là có buổi hẹn hò tại Trump Tower. Ảnh: Getty Images.

Theo mô tả, Trump Tower cao 202,5 m với 58 tầng và diện tích sàn vào khoảng 260.000 m2. Đây là tòa nhà hỗn hợp, gồm khu trung tâm thương mại và bán lẻ, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp (từ tầng 30 trở lên) và tầng trên cùng là căn penhouse của gia đình Trump.

Chưa rõ chính xác buổi hẹn hò diễn ra khi nào và danh tính người may mắn “lọt mắt xanh” của Barron.

Thanh niên 19 tuổi hiện chủ yếu sống ở Nhà Trắng do chuyển sang học tại cơ sở Washington D.C. của Đại học New York (NYU). Các lớp học bắt đầu vào ngày 2/9.

Theo Page Six, Barron được xem là đối tượng trong mơ của nhiều cô gái tại cơ sở chính Greenwich Village (New York) của trường kể từ lần đầu nhập học vào mùa thu năm 2024. Cậu út nhà Trump có nhiều ưu điểm như điển trai, cao hơn 2 m, giỏi giang, gia thế tốt và cư xử nhã nhặn.

Một bạn học chia sẻ Barron luôn nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trong khuôn viên trường.

“Cậu ấy cao và vụng về, nhưng là chàng trai tuyệt vời. Cậu ấy có nhiều cô gái theo đuổi”, người bạn nói.

Vào tháng 12/2024, nguồn tin nói với People: “Cậu ấy chắc chắn là người đàn ông đào hoa. Cậu ấy rất được lòng các cô gái. Cậu ấy cao ráo và đẹp trai. Nhiều người dường như nghĩ cậu ấy khá hấp dẫn”.

Vào tháng 4, nguồn tin của Page Six cho biết Barron không thể cho bạn bè mới ở trường đại học số điện thoại của mình vì sợ bị rò rỉ ra công chúng. Thay vào đó, cậu trò chuyện với bạn bè qua nền tảng chat của máy chơi game Xbox.

“Học cách lách luật thôi. Cậu ấy vẫn đang tìm cách xoay xở. Số điện thoại cá nhân gây ra nhiều rắc rối hơn là mang lại lợi ích. Nếu người ta có được số đó, họ sẽ chuyền tay nhau, rồi cả triệu người gọi liên tục. Cậu ấy sẽ phải đổi số liên tục và mọi thứ trở thành một vòng luẩn quẩn", người trong cuộc giải thích.

Barron cho đóng cửa cả một tầng của Trump Tower để đảm bảo buổi hẹn hò diễn ra an toàn và riêng tư. Ảnh: Getty Images.

Ngoài ra, Barron Trump cũng được cho là dùng Discord (ứng dụng trò chuyện trực tuyến đa nền tảng được phát triển bởi Discord Inc., cho phép người dùng giao tiếp bằng văn bản, giọng nói và video với bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng có chung sở thích) để trò chuyện với bạn bè.

Nhiều tháng qua, Barron gần như biến mất khỏi đời sống công chúng. Lần gần nhất, cậu được thấy đeo chiếc Rolex gần 50.000 USD trên tay khi cùng mẹ, bà Melania Trump, bước vào Trump Tower vào tháng 3.

Tháng 9, tạp chí Forbes đưa tin rằng giá trị tài sản ròng của Barron đạt 150 triệu USD nhờ các khoản đầu tư vào tiền điện tử.