Bảo Việt Nhân Thọ 'Tri ân Niềm Tin Việt' – Gia tăng quyền lợi bảo vệ, cơ hội trúng VinFast VF6

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng cao – bình quân tăng gần 42% chỉ trong hai năm gần đây (theo số liệu Tổng cục Thống kê) – việc chủ động tạo dựng lá chắn tài chính cho gia đình trở thành nhu cầu cấp thiết.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Bảo Việt Nhân Thọ triển khai chương trình “Tri ân Niềm Tin Việt” như một dấu ấn đặc biệt nhằm tri ân niềm tin gắn bó của khách hàng trong suốt gần ba thập kỷ đồng hành. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 29 năm phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, mà còn là dịp để thương hiệu bảo hiểm của người Việt mang đến quyền lợi bảo vệ gia tăng và nhiều quà tặng giá trị cho khách hàng mới.

Chương trình diễn ra từ ngày 01/08 đến 31/10/2025 với tổng giá trị quà tặng lên tới 11,2 tỷ đồng. Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới thỏa mãn các điều kiện sẽ được tặng kèm thẻ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia – bổ sung ngay một lớp bảo vệ y tế thiết thực trị giá đến 230 triệu đồng/năm mà không phát sinh thêm chi phí. Ngoài ra, khách hàng còn nhận mã dự thưởng quay số với cơ hội trúng ô tô điện VinFast VF6 và xe máy điện VinFast Evo Neo, mang lại giá trị kép cả về bảo vệ lẫn quà tặng.

Không chỉ tri ân, mà còn trao thêm lớp bảo vệ sức khỏe an tâm suốt 24/7

Điểm nổi bật của chương trình là kết hợp các sản phẩm nhân thọ chủ lực An Khang Như Ý và An Tâm Hoạch Định – hai giải pháp được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

An Khang Như Ý : Đây là sản phẩm dành cho khách hàng muốn bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện với hạn mức cao , quyền lợi bảo vệ lên tới 25 tỷ đồng . Bảo vệ trước rủi ro tử vong và thương tật, giúp gia đình duy trì kế hoạch sống trong những giai đoạn khó khăn nhất. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho khách hàng đang ở độ tuổi lao động chính, cần sự bảo vệ vững chắc và kế hoạch tài chính dài hạn.

An Tâm Hoạch Định: Được thiết kế cho mục tiêu tích lũy và hoạch định tài chính lâu dài, An Tâm Hoạch Định đồng hành cùng khách hàng đến 90 tuổi, đảm bảo một tương lai vững vàng cho bản thân và gia đình. Sản phẩm nổi bật với tính linh hoạt cao, đồng thời tích lũy giá trị hợp đồng để sử dụng cho các mục tiêu lớn như giáo dục con cái hoặc kế hoạch hưu trí.

Khi kết hợp với các sản phẩm như bảo hiểm: bệnh nan y, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, tử vong và thương tật nghiệm trọng do tai nạn, hỗ trợ đóng phí bảo hiểm do tử vong, khách hàng sẽ có một lá chắn 3 lớp vững chắc: bảo vệ nhân thọ – bảo vệ sức khỏe – hỗ trợ tài chính, giúp an tâm trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Duy nhất trong tháng 8, Bảo Việt Nhân thọ tặng khách hàng thẻ Bảo Việt An Gia trong chương trình “Tri ân niềm tin Việt”, mang đến quyền lợi chi trả điều trị nội trú do bệnh, tai nạn và biến chứng thai sản với mức 5 triệu đồng/ngày, tối đa 230 triệu đồng/năm. Khách hàng được sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 tại hơn 200 bệnh viện hàng đầu trên toàn quốc, thủ tục bồi thường nhanh trong 15 ngày làm việc và hỗ trợ hồ sơ điện tử qua ứng dụng BaoViet Direct – đảm bảo thuận tiện, minh bạch và hiện đại.

Kế thừa gần ba thập kỷ kinh nghiệm và nhiều năm liền nằm trong Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, Bảo Việt Nhân Thọ khẳng định sứ mệnh “bảo vệ trọn vẹn – đồng hành dài lâu” vì một tương lai an tâm và bền vững cho mỗi gia đình Việt.

Hãy tham gia ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội kép. Bảo vệ tài chính và sức khỏe cho cả gia đình, đồng thời trúng thưởng ô tô điện VinFast VF6 – biểu tượng giao thông xanh hiện đại. Liên hệ hotline *1166 hoặc đến các điểm giao dịch Bảo Việt Nhân thọ gần nhất để được tư vấn chi tiết và tham gia chương trình ngay hôm nay.