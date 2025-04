Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu châu Á 2025

Tại diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á 2025 diễn ra tại Thượng Hải – Trung Quốc, Bảo Việt Nhân thọ ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á 2025. Không chỉ là cột mốc đáng tự hào trong hành trình hội nhập, giải thưởng còn mở đầu cho chuỗi hoạt động “Hào khí Việt Nam” mà Công ty triển khai trong tháng 4, với thông điệp tri ân lịch sử và lan tỏa giá trị Việt.

Ngày 19/4, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) – trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu Châu Á 2025 của Lễ trao giải Asia Award 2025 thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp nhận một giải thưởng quốc tế tại nước ngoài, đánh dấu bước chuyển mình đầy ý nghĩa trong hành trình gần ba thập kỷ phát triển của thương hiệu bảo hiểm quốc gia.

Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu Châu Á” là một trong những danh hiệu uy tín trong khu vực, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có năng lực phát triển bền vững, tiên phong đổi mới và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trước đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng vinh dự nhận 2 giải thưởng: “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất” và “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới toàn diện nhất”. Việc liên tiếp nhận ba giải thưởng quốc tế chỉ trong bốn tháng đầu năm tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội, vị thế vững chắc và bản lĩnh hội nhập của Bảo Việt Nhân thọ.

Đại diện Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: “Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ nhân viên, mà còn là minh chứng cho hành trình hội nhập quốc tế không ngừng nghỉ của doanh nghiệp Việt. Trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ ra thế giới, sự tin tưởng của khách hàng chính là động lực để Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục phát triển bền vững, giữ vị thế tiên phong và mang đến chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, bảo vệ toàn diện dài lâu cho hàng triệu gia đình Việt.”

Sự kiện vinh danh quốc tế cũng là điểm khởi đầu của chuỗi hoạt động tháng 4 mang chủ đề “Hào khí Việt Nam” do Bảo Việt Nhân thọ triển khai. Với sứ mệnh bảo vệ và lan tỏa giá trị Việt, gần ba thập kỷ qua, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng thắp lên tinh thần dân tộc – từ truyền thống dựng nước, giữ nước đến khát vọng bền bỉ trong phát triển con người Việt Nam. Chính sự trân trọng cội nguồn ấy đã trở thành nguồn lực nội tại mạnh mẽ, đưa doanh nghiệp giữ vững vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình hội nhập của dân tộc. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng Bảo Việt Nhân thọ, mà còn là biểu tượng cho hành trình vươn xa của những giá trị Việt Nam. Một thương hiệu Việt cam kết bảo vệ, đồng hành cùng sự trường tồn, phát triển của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối dấu mốc vinh danh tại Thượng Hải, Bảo Việt Nhân thọ sẽ triển khai hai sự kiện trọng điểm mang đậm tinh thần tri ân lịch sử và hướng về cội nguồn dân tộc: chương trình xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng học sinh hát Quốc ca đông nhất tại cột mốc Km số 0- Quê hương cách mạng Cao Bằng diễn ra vào ngày 26/4 và đồng hành cùng sự kiện “Bài ca thống nhất” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Các hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, mà còn lan tỏa niềm tin, lòng tự hào và bản sắc dân tộc đến cộng đồng – đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp bước tinh thần “Hào khí Việt Nam” trong tương lai.

Hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt đã được Bảo Việt Nhân thọ kiên định thực hiện thông qua các hoạt động trong gần 30 năm qua. 20.000 người dân khó khăn, hàng trăm gia đình chính sách, 33.000 học sinh nghèo hiếu học đã nhận được hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội của công ty như: “Quỹ xe đạp chở ước mơ”, khám bệnh miễn phí, hay các sự kiện lan tỏa tinh thần sống khỏe như Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên trên toàn quốc. Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, cùng cam kết gắn bó bền vững với cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất vinh dự đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam – tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm tiên phong của mình trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ là Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính bao gồm các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong 29 năm qua (1996-2025), Bảo Việt Nhân thọ đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến hơn 85.000 tỷ đồng. Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022-20024. 8 năm dẫn đầu “Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam” do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt xét duyệt và công bố. 3 lần đạt giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất năm 2022, 2024, 2025” cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Bảo Việt Nhân thọ cam kết thực hiện sứ mệnh của mình là vì lợi ích Việt, mang đến tấm lá chắn bảo vệ tài chính vững chắc để có Bảo Việt Nhân thọ là có An và có An là có điểm tựa.