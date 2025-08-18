Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Báo Tiền Phong đoạt giải ba Cúp Độc Lập chào mừng 80 năm Quốc khánh

P.V

Chiều 17/8, Cúp Độc lập kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện 5G cùng Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Digilife đồng tổ chức, đã kết thúc tốt đẹp, với chức vô địch thuộc về đội bóng Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Đội bóng báo Tiền phong nằm ở bảng B, và đã giành quyền vào chơi trận bán kết, sau hai trận thắng trước báo Xây dựng và báo Nhà báo và Công luận, cùng và một trận thua trước báo Pháp luật Việt Nam.

c1a7762c77e7ffb9a6f6.jpg

Ở trận bán kết, báo Tiền phong đã gặp đối thủ cân tài cân sức là Báo Lao động. Dù Báo Tiền phong có bàn mở tỷ số trước, nhưng sang hiệp 2, báo Lao động đã quân bình tỷ số. Kết quả hòa 1-1 buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm đá luân lưu, và chung cuộc, Báo Lao động giành chiến thắng sau khi trải qua tới 13 lượt sút của mỗi bên.

Với kết quả này, đội bóng Báo Tiền phong đã nhận giải Ba của Cúp Độc lập, cùng với đội bóng báo Pháp luật Việt Nam, đội thu Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam 0-2 ở trận bán kết.

Trong trận chung kết Cúp Độc lập diễn ra chiều 17/8, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua Báo Lao động với tỷ số 3-1.

Sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể.

47df3347328cbad2e39d.jpg

Đồng giải Ba: Báo Pháp luật Việt Nam và báo Tiền phong: Phần thưởng mỗi đội 3 triệu đồng.

Đội bóng fair-play: 5G – Digilife: Phần thưởng 2 triệu đồng.

Giải Nhì: Báo Lao động: Phần thưởng 5 triệu đồng.

Giải Nhất: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam: Cúp, cờ và 10 triệu đồng.

Thủ môn xuất sắc: Ngọc Phương - Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam: Phần thưởng 1,5 triệu đồng.

Vua phá lưới: Anh Đào - Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam: Phần thưởng 1,5 triệu đồng.

Cúp Độc lập 2025 đã khép lại, để lại những dư âm ngọt ngào trong lòng cầu thủ, cổ động viên 8 đội bóng báo chí tham dự giải đúng vào dịp Đại lễ mừng đất nước bước vào kỷ niệm quốc khánh lần thứ 80.

P.V
#Báo Tiền Phong #Cúp Độc Lập

