Báo Tiền Phong đạt giải A về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum

TPO - Loạt bài 5 kỳ “Măng đen bao giờ bừng sáng?” của nhóm tác giả Tiền Lê và Thái Lâm của báo Tiền Phong được trao giải A mục báo in về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2023.

Ngày 15/12, Tỉnh uỷ Kon Tum tổ chức Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2023.

Sau một năm phát động, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận 182 tác phẩm của trên 130 tác giả, nhóm tác giả ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 33 tác phẩm báo điện tử, 30 tác phẩm báo in, 69 tác phẩm truyền hình và 16 tác phẩm phát thanh. Tuy nhiên, có 33 tác phẩm bị loại vì không đúng với thể lệ giải.

Theo BTC, số lượng tham dự năm nay tăng 16 tác phẩm so với năm 2022 (166 tác phẩm); tác phẩm bị loại không đúng thể lệ ít hơn năm trước (56 tác phẩm). Về chất lượng, tác phẩm có sự đầu tư, nhất là về truyền hình, báo in.

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang (thứ 3 từ phải qua) trao giải cho các tác giả đạt giải A

Sau 2 vòng chấm, BTC đã trao 22 giải báo chí cho tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, báo in có 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C; báo điện tử có 2 giải B, 3 giải C (không có giải A); truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C; phát thanh có 2 giải B, 3 giải C (không có giải A).

Loạt bài 5 kỳ “Măng đen bao giờ bừng sáng?” của nhóm tác giả Tiền Lê, Thái Lâm của báo Tiền Phong được ban tổ chức trao giải A mục báo in.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định, các tác phẩm năm nay có sự đầu tư công phu, bảo đảm tính chân thực, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn.

Nhiều tác phẩm đã phát hiện được những vấn đề mới từ thực tiễn xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở với nhiều cách thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo. Qua đó, góp phần giúp cho nhân dân trong, ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhóm tác giả báo Tiền Phong đã thực hiện loạt phóng sự 5 kỳ về Măng Đen (Măng Đen là một thị trấn nhỏ, thuộc huyện Kon Plong, cách thành phố Kon Tum, khoảng 60 km; được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ), như sau: Kỳ 1: Tham bát, bỏ mâm, Kỳ 2: Giữ hồn cho rừng thiêng, Kỳ 3: Gian nan trả lại vẻ đẹp nguyên sơ, Kỳ 4: Hiến kế hiện thực "phố trong rừng", Kỳ cuối: Cần tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược.